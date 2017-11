Puchol II exporta la pilota als EEUU

Puchol II serà ambaixador als EEUU. El pilotari de Vinalesa i els seus entrenadors, Agustí Larré i Domingo Palacios, components del grup de treball Pilota 2.0, viatjaran del 6 al 10 de desembre a Nova York amb l´objectiu de donar a conéixer l´esport de la pilota valenciana, principalment entre els valencians residents en la ciutat dels gratacels.

El programa encara està per definir. De moment és segur el viatge amb un grup d´empresaris valencians. «És un projecte que fa temps que estem preparant i tenim moltes idees però encara cal confirmar coses i realitzar gestions en el temps que queda», explica Agustí Larré.

Coses que, en cas de dur-se a terme, segur que aconseguiran que més d´un tinga nostàlgia per la seua terra d´origen o la dels seus avantpassats. I, tal vegada, algú s´anime a practicar l´esport dels valencians. O almenys a seguir-ho, des de la distància, gràcies a les noves tecnologies. Pot ser una bona manera de fer pàtria. I a l´espera dels resultats, una iniciativa que cal lloar.

També està confirmat que Puchol II jugarà una partida a la pilota a mà dels nord-americans, el 'one wall'. I serà contra una de les màximes figures, Timbo González, confrontació que tindrà lloc el 9 de desembre. Però els ´Pucholfans´ poden estar tranquils. El de Vinalesa continuarà dedicant-se a la pilota valenciana. «No és la seua modalitat ni té intenció que ho siga. Però ens ha paregut una bona idea que s'enfronte al millor jugador dels Estats Units en la seua modalitat», afegeix Larré.

El mateix González estarà a València el 2 de desembre per a presentar la partida en un acte que probablement tindrà lloc a Pelayo. Serà aleshores quan es coneguen els detalls d´un projecte tan singular com destacable i positiu per a la pilota.