Un triomf propi d´un campió

El trinquet de Benissa va acollir ahir la jornada inaugural del III Trofeu Mixt Masymas amb la disputa de la primera eliminatòria en la modalitat d´escala i corda. Pere Roc II i Javi ja estan en les semifinals gràcies al triomf sobre Giner, Santi i Bueno, que cediren per 60-50.

Després del tram inicial, en el qual va primar l´equilibri (25-25), Giner i els seus companys van posar terra pel mig en aprofitar les errades de Pere Roc II i Javi. La parella no estava còmoda i el trio sí. Els blaus carregaven constantment i els rojos quan podien, però sense l´eficàcia habitual. Amb açò, la partida es va posar molt favorable a Giner, Santi i Bueno (35-50).

Però enfront hi havia u que no abandona mai. Pere Roc II va traure la casta, el caràcter de campió, i de la seua espenta es va contagiar Javi, que amb uns quinzes claus, ben fets i a temps, va posar al seu equip en el camí de la victòria.

La situació havia canviat radicalment. Amb 45-50 en el marcador era la parella la que portava la iniciativa i el trio el que intentava llevar-se-la de damunt. Però no va poder. Els rojos no afluixaren i els blaus sí. Malgrat això, Giner, Santi i Bueno encara podrien aconseguir la plaça de semifinals reservada per al millor equip derrotat.



Comença el raspall

La competició de raspall comença hui a Bellreguard amb una eliminatòria d´autèntica excepció: Moltó i Sanchis contra Sergio i Brisca. Obviant al totpoderós Ian, el cartell reuneix als quatre millors pilotaris de la modalitat. Serà una confrontació digna de presenciar, almenys sobre el paper.

La de Moltó i Sanchis és una parella de pilotaris que treballen per a tornar a ser els més decisius en les seues respectives posicions. I sobretot un equip amb molt de quinze i la seguretat de tindre sempre la muralla coberta per la condició d´esquerrà del mitger de Montesa.

Sergio, que des de fa mesos està en un moment de forma envejable, ha demostrat que ni Ian ni Moltó li fan por quan es tracta de mesurar-se per equips. A més sap com trobar-los les cosquerelles, independentment de qui estiga davant ajudant-los. Per la seua banda, Brisca és el mitger que a hores d´ara marca la pauta, el que la gran majoria considera el número u. I no solament açò, este és l´equip que es va proclamar campió en l´edició anterior.