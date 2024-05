El Playas de Castellón denuncia los insultos racistas que recibió su atleta Thierry Ndikumwenayo

El fondista Thierry Ndikumwenayo, de origen burundés que recibió la nacionalidad española en 2022, batió el pasado 27 de abril el récord nacional de 5K en la cuarta edición de Road to Records, su primer logro de estas características en España. Dos días después, el propio atleta denunció en sus redes sociales que había recibido insultos racistas y xenófobos tras su victoria.

"Llevo muchos años en España, hablo español y he adoptado la cultura española, para mí no fue fácil todo esto. Algunos solo vais a hacer daño sin conocer mi historia ni a mí personalmente. Hago mi trabajo, pago mis impuestos, corro limpio y no veo justo criticar mis pasos. Yo me siento uno más, aunque algunos os esforcéis en intentar lo contrario. Respeto a España con orgullo, pero me duele leer ciertas cosas", escribió el atleta.

Este miércoles, el Playas de Castellón, club al que pertenece Ndikumwenayo, también ha decidido salir al paso a través de un comunicado: «Queremos condenar de manera rotunda todos estos comportamientos que nos hacen retroceder como sociedad y hacer patente el dolor tan profundo que hacen estas actitudes a las personas que las sufren de forma continuada. Personas que son, sienten y representan a este país».