Juan Mata tiene ofertas sobre la mesa

Juan Mata es uno de los jugadores que mejor recuerdo han dejado en el Valencia CF en los últimos tiempos. Un gran tipo, además de buen jugador, que llegó libre de la cantera del Real Madrid para ser parte importante de uno de los mejores Valencia de la historia.

Tras cuatro temporadas en Mestalla, el Chelsea se lo llevó previo pago de casi 27 millones para, dos cursos y medio después, fichar por el Manchester United por 45. Es uno de los jugadores españoles que más dinero ha movido en la historia. Una aventura en el Galatasaray turco y otra en el Vissel Kobe nipón han sido sus últimos movimientos. Ahora, con 36 años recién cumplidos, el atacante quiere seguir en activo.

Mata tiene cartel nacional e internacional y no son pocos los clubes que desearían poder reclutarle. “Continuaré con mi carrera, estoy estudiando ofertas para elegir la mejor”, dijo en una entrevista al canal egipcio Nº10. “Tengo ganas de seguir muchos años más y terminar mi carrera de manera digna”, afirmó sin dar detalles sobre sus pretendientes. Ni sobre sus preferencias. Vive en Londres, donde busca mantenerse en plena forma y no descarta nada, dejando claro que lo que pretende es tener un final "digno" a su carrera deportiva.

No fichó por el Barça... estando en el Valencia

Juan Mata confiesa que uno de los sueños no cumplidos tiene que ver con Guardiola. “Esperaba jugar bajo las órdenes de Pep, pero no se dio. Cuando me enfrenté a equipos entrenados por él sufrí mucho, sobre todo contra el Manchester City. Estando en el Valencia estuve cerca de fichar por el Barça”. Tal y como publicó SUPER allá por 2010, la entidad culé quería incorporar al burgalés como sustituto de Henry y tenían la intención de llegar a ofrecer unos 20 millones. Joan Laporta necesitaba fichajes de impacto de cara a las elecciones a la presidencia culé y el de Mata era uno de los cromos que más lucía en ese momento. Manuel Llorente, por entonces presidente valencianista, rechazó la oferta que llegó del Camp Nou. Pero, ya se sabe, no hizo lo propio cuando meses después llegó una superior desde Stamford Bridge.