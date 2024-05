El mejor quemagrasa natural para conseguir un vientre plano

El verano va dando sus últimos coletazos pero son muchos los que llevan meses esforzándose para adelgazar y lucir un cuerpo diez en la playa y no quieren que sus logros se echen a perder. Una de las partes más difíciles de modelar es, sin duda, el vientre. La dichosa barriguita que tan rápido se muestra cuesta eliminar. Sin embargo, hoy te traemos un truco quemagrasa totalmente natural que te ayudará a perder esos centímetros de mas en la cintura y mantener una figura estilizada. Y lo mejor, sin necesidad de machacarte en el gimnasio ni con interminables tablas de abdominales. Estamos hablando de algo tan simple como efectivo: el agua caliente. Esta sencilla bebida tiene propiedades saciantes y ayuda a quemar las grasas acumuladas.

Más allá de que la puedas combinar con té o con otro tipo de infusiones como la manzanilla o alguna tisana realizada con jengibre, el agua caliente está muy recomendada para saciarte y para evitar que se acumulen grasas en el estómago. Recuerda, eso sí, que si decides tomarla con algún tipo de hierba esta puede tener otras características que hagan que se “diluyan” las propiedades de la “poción adelgazante”: si por ejemplo te bebes una manzanilla habrás “matado” la capacidad saciante del agua caliente. Esta infusión te va a revitalizar el estómago y va a hacer que tengas más hambre.

Por encima de todo lo más importante es que seas consciente de que los atracones de comida sean con la excusa que sean (ya sea por reunirse con la familia o con los amigos), no son aconsejables para tu organismo. Y no lo son no sólo porque vayas a engordar. Eso no es lo que más te debe preocupar. Tampoco son aconsejables porque puede poner en riesgo tu salud.

Trucos para adelgazar

No obstante, todos los expertos en nutrición coinciden que el mejor quemagrasa para perder peso en poco tiempo es conseguir un déficit calórico. En otras palabras, tratar de quemar al día más calorías de las que consumimos. Así de sencillo. Esto se puede lograr haciendo deporte y manteniendo una alimentación sana y equilibrada, dejando los excesos, la comida industrial y los alimentos azucarados, a un lado

A la hora de plantearte que necesitas adelgazar tienes que tener siempre en cuenta que lo importante es que te convenzas de la necesidad de coger hábitos más saludables. Si optas por una solución que te restrinja en exceso algún tipo de alimento acabarás dejando esa dieta y sufrirás el tan temido “efecto rebote”. Este té también es bueno para cambiarlo por el postre y bajar aún más kilos en tu rutina.

Cero alcohol en tu dieta

Algo que también hay que tener en cuanta a la hora de adelgazar y mantener el vientre plano es eliminar la ingesta de alcohol en las comidas. Esta sustancia no suma nutrientes a tu dieta pero sí muchas calorías vacías. Por esta razón, reducir su consumo al máximo puede convertirse en otro gran aliado en cualquier dieta de adelgazamiento.