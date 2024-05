La omisión de socorro de Meriton condena al club

Salvo milagro en las tres jornadas restantes, el Valencia CF no jugará competición internacional la temporada que viene. A pesar de la gran campaña que están completando Rubén Baraja y todos sus futbolistas, el final de curso se está haciendo demasiado largo y la mala dinámica de las últimas jornadas ha prácticamente enterrado todas las opciones del equipo. Con las matemáticas en la mano, el sueño todavía es posible, pero la tarea sería recortar seis puntos a la Real Sociedad o siete al Betis y solo quedan nueve en juego. Este ‘KO’ europeo, en caso de confirmarse, retrata y señala una vez más a Meriton como único culpable. Y es que el Valencia ha perdido la carrera con verdiblancos y txuri-urdines, quintos y sextos en la tabla respectivamente, desde el mercado de invierno, cuando ambos equipos se reforzaron y cubrieron sus debilidades con nuevos fichajes mientras el Valencia solo cerraba la cesión de un novato sin experiencia en Primera como Peter Federico.

A la finalización del mercado de invierno el Valencia solo estaba a cuatro puntos de Europa League (ahora a siete y a cinco de Conference) y el equipo empezaba a creer en el sueño europeo. Sin embargo, lo ocurrido durante el mes de enero iba a marcar, a posteriori, un antes y un después en la carrera por Europa. La dirección deportiva tanto del Betis como de la Real Sociedad y Villarreal, otro candidato al ‘top 7’, hicieron su trabajo y apostaron firmemente por las posibilidades de sus respectiuvos equipos reforzando las parcelas de la plantilla que mostraban más debilidades. El Valencia, por su parte, con Miguel Ángel Corona, Layhoon y Javier Solís a la cabeza, decidió invertir la friolera cantidad de cero euros y traer únicamente a Peter Federico, llegado desde Segunda RFEF. Es decir, no apostó por las posibilidades de llegar a puestos europeos en lo que fue un claro mensaje a la plantilla de que no se confiaba en ellos para lograrlo.

Layhoon y Corona, en la Ciudad Deportiva de Paterna / SD

Los números, un retrato a Lim

Los números de aportación de todos y cada uno de los refuerzos de Real Sociedad, Betis y Villarreal son el retrato perfecto para Meriton y la confirmación de que la omisión de socorro cuando la plantilla pedía refuerzos en vistas a pelear el sueño europeo, terminó matando, a posterior, todas las opciones. El Betis incorporó tres futbolistas: Pablo Fornals, que ha anotado ya tres goles y ha repartido dos asistencias, Chimy Ávila (1 gol) y Johnny Cardoso (1 gol y dos asistencias). Cinco tantos y tres pases de gol en total. Cifras que, por supuesto, se han traducido en puntos clave. La Real, por su parte, incorporó a Sheraldo Becker, que ya registra dos goles y dos asistencias con la elástica blanquiazul, y Javi Galán, que ha repartido una asistencia. Dos goles y tres pases de gol en total.

El caso más revelador es el del Villarreal. Al acabar el mes de enero, el Submarino era decimocuarto en la tabla a nueve puntos del Valencia. Pronto carburaron sus tres fichajes invernales, Guedes, Mosquera y Traoré, y el conjunto groguet ha escalado a novena plaza y su casillero registra los mismos puntos que el Valencia: 48. En cuanto a los refuerzos, Guedes es una pieza clave del ataque y desde su llegada ha marcado tres goles y ha dado dos pases de gol. Mosquera aterrizó en La Cerámica para poner fin a los problemas en defensa que habían sacudido al equipo desde la primera jornada. Y el colombiano no solo ha puesto orden en la zaga amarilla, también se ha erigido como una amenaza a balón parado y ya ha celebrado dos dianas. Traoré, sin aportación de cifras, es un hombre importante en la rotación del Villarreal de Marcelino García Toral.

Pablo Fornals, Sheraldo Becker, Guedes y Johnny Cardoso han sido fichajes clave para los rivales del Valencia. / SD

Peter Federico no basta

Y mientras todos los rivales apostaban por su plantilla, el Valencia únicamente trajo a Peter Federico, un futbolista de solo 21 años sin experiencia en Primera División. La aportación del hispano-dominicano a nivel de cifras ha sido nula (cero goles y cero asistencias) y por lo tanto sus minutos no se han traducido en puntos. En cualquier caso, no es Peter Federico el culpable, de hecho el atacante ha ido mejorando con el paso de los partidos y en los últimos dos compromisos del Valencia ha sido uno de los jugadores que más ha tirado del barco a nivel ofensivo. La culpa es de otro Peter, de Lim, que no quiso invertir en el equipo por enésima vez y convirtió a Peter Federico en el único fichaje en lugar de un complemento a un gran refuerzo que debería haber sido Rafa Mir, que estaba a tiro para incorporarlo.

Suscríbete para seguir leyendo