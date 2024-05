Puchol II no disputarà l’Individual per problemes físics en el muscle dret

El campionat Individual d’escala i corda Trofeu President de la Generalitat Valenciana es presenta este dijous al trinquet Pelayo amb una absència de rellevància, la de Puchol II, vigent campió i guanyador de sis edicions de la competició que determina el número ú de l’escala i corda. El de Vinalesa, de baixa des de principis d’enguany per problemes en el muscle dret, va anunciar este dimecres a través de les xarxes socials de PilotaPro la seua decisió de no prendre part en l’edició d’enguany, obligat pels problemes físics. La seua absència dona una nova dimensió a torneig, amb múltiples aspirants.

“Ha sigut una decisió molt dura. Però he de ser responsable i honest, tant amb el meu cos com amb la competició. Actualment no tinc garanties de poder afrontar un campionat amb l’exigència física de l’Individual”, va explicar el jugador a través de les xarxes socials. Puchol II ha intentat fins a l’últim moment formar part del quadre de participants en el mà a mà, un torneig del que mai s’ha abstentat des de les seua consolidació com a màxima figura. De fet, el va guanyar per primera vegada l’any 2016, contra Soro III. Des d’aleshores, ha alçat el títol, a més d’eixe any, al 2018, davant Pere Roc II, al 2020 i al 2021, contra De la Vega, al 2022, contra Marc, i al 2023, de nou, contra Pere Roc II.

Puchol II, en el Trinquet de Pelayo celebrant el seu triomf lde l'últim Trofeu President de la Generalitat Valenciana / JM López

Procés de recuperació

Des de gener de 2024, quan Puchol II va agafar la baixa, el pilotari treballa a diari per a recuperar-se al 100% dels seus problemes en el musclet dret. Tot i la seua milloria progressiva, l’Individual arriba massa prompte en un procés de recuperació que requereix més temps. Des del principi de la seua baixa, el número ú de l’escala i corda sempre ha mantingut que tornaria quan recuperara les bones sensacions dins de la canxa.

Presentació

L’acte de presentació del campionat, programat per a este dijous (19.30 hores) al trinquet Pelayo, comptarà amb la presència de tots els jugadors i totes les jugadores participants en els campionats mà a mà d’escala i corda, raspall i raspall femení Pro1. A més, estaran presents les autoritats de la Generalitat i de la Federació de Pilota Valenciana.