Puchol II: "Trobe a faltar la competició, sentir-me jugador de pilota"

El muscle és de les articulacions més delicades per als jugadors i les jugadores de pilota valenciana. És, segons els experts, un dels mecanismes més complexos del cos humà. I la pilota valenciana la sol posar al límit, tot i que un bon treball de preparació ajuda a previndre lesions i dolors. És, sense anar més lluny, la pedra en la qual ha entropessat Puchol II, actual campió individual i número ú dels escaleters, de baixa des de principis d’any, només començar una Lliga CaixaBank que va haver d’abandonar. Tampoc ha pogut prendre part en l’Europeu de Portugal.

I això, l’alta competició, és el que més enyora el de Vinalesa. “No he parat, perquè em prepare mots dies en sessions dobles, entrene més ara que quan jugava, però trobe a faltar la competició, vestir-me de blanc i sentir-me jugador de pilota”, explica. El treball és dur, però el disfruta: “M’agrada preparar-me, estic treballant molt bé per a enfortir la cintura escapular” i tot el conjunt del muscle. L’objectiu, assegura, és “deixar de tindre molèsties i estar al 100%”. En eixe moment, Puchol II tornarà. Mai abans, en un període de recuperació que no té terminis establerts, sino que pot variar en funció de les sensacions del jugador i el seu estat.

La gran pregunta es evident, arribarà Puchol II a l’Individual? És el que es pregunta l’afició, un dubte que li fan arribar al propi jugador. És una pregunta que, pel moment, no té resposta. “Vaig avançant -comenta el campió-, cada vegada sent menys molèsties, però no sé quan no tindré cap molèstia i estaré al 100%. No estem encara tan a prop del final per a posar data. Espere tornar a jugar en un termini breu o mitjà de temps”.

Elogis als campions

Des de fora, Puchol II ha jugat el rol d’aficionat en el tram final de la Lliga. L’escaleter es desfà en elogis cap als campions, Giner i Nacho. “Des del principi, jo veia que eren un gran equip, no m’ha sorprés la seua victòria. Han estat a un gran nivell, i ho han demostrat amb la seua condició d’invictes després de 10 partides. Cal dir que Giner ha jugat moltíssim al llarg de tota la Lliga, i que Nacho és el jugador que més destaca en la seua posició”.

Però hi ha més. Puchol II també té paraules d’ànim per a José Salvador, després d’una dolorosa derrota, però havent pegat un pas endavant important amb la seua presència en la gran final: “Porta molts anys jugant a gran nivell i arribar a estes finals li ajuda a sumar experiència. La carrera dels jugadors és llarga i, si continua així, tindrà moltes oportunitats. Quantes més en tinga, més opcions tindrà de ser campió”.

Per últim, el pilotari de Vinalesa veu en qui ha sigut el seu substitut en la Lliga CaixaBank, el jove Alejandro de Montserrat, un pilotari “amb molta projecció, amb una pilotada brutal, és un espectacle vore’l jugar. És molt jove i ha d’acumular experiència, aprendre i millorar dia a dia. Arribarà molt alt, el més important és que acumule lliçons i experiències”, conclou.