Recital de Giner i Nacho en la final de la Lliga CaixaBank

Enmig de l’ambient màgic que sols s’aconsegueix quan es junten la pilota, les falles i el trinquet Pelayo, Giner i Nacho (Murla) es varen emportar el títol de campions de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro 1 davant Jose Salvador, Conillet i Monrabal (Vila-real), a qui varen superar per un clar 60-30 en la gran final. La parella encadenava així la desena victòria consecutiva en la competició, la més important, la que li atorgava el títol de campiona després de mantindre’s invicta durant tot el campionat.

La partida es va trencar en l’iguals a 25, després d’un primer joc de pràcticament quinze minuts i altres tres en què ambdós equips anotaven des del dau i la brega era d’allò més igualada. Però en eixe moment, amb empat a dos jocs, Giner i Nacho varen sumar el parcial des del rest, i el colp moral va deixar noquejats als membres del trio, que començaven a dubtar de les seues opcions reals de superar una parella titànica.

Pelayo embogia amb cada esquerra a l’aire de Nacho, amb els caps de Giner, ahir, majestuós, fent tants quinzes com si fora ell el mitger o el punter. Però no, el fill del mític banca Jan de Murla aconseguia quinzes des de la seua posició, d’escaleter, mentres que Nacho es dedicava a apretar la pilota als rivals fins a posar-los al límit.

A foc lent, la parella murlera va cuinar una victòria brillant, aclaparadora i incontestable. Sols l’ímpetu de Conillet i alguns colps mestres de Jose Salvador, adobats amb gotes de qualitat de Monrabal, mantenien viva la flama de l’esperança del trio. Però cada colp de la parella, cada quinze disputat que queia del seu costat, era una pedra més en el mur plantejat per l’equip en inferioritat numèrica que, d’altra banda, va eixir favorit en les travesses des del primer moment donant de 10, aposta que es va mantindre fins i tot quan anava per darrere en el marcador, durant el primer terç de la partida.

Àlvaro, amb els finalistes abans de la final / Miguel Ángel Montesinos

‘Trinquetà’ a Pelayo

La catedral de la pilota va viure un ple de gom a gom com no es recordava. Dies abans de la final ja s’havien exhaurit totes les localitats i, ahir sí, l’estampa que oferia Pelayo era d’autèntica olla a pressió. L’ambient faller que omplia els carrers de València es va traslladar dins del recinte, on varen conviure partidaris d’un i altre equip, com és habitual, en una atmòsfera d’harmonia i respecte absolut.

Campions i autoritats i patrocinadors / FEDPIVAL

Els minuts anteriors a la final, el públic assistent va esclafir a aplaudir a l’homenatjat de la final d’enguany, aquella llegenda històrica que s’encarrega de portar la copa de campions fins al centre del trinquet. La figura elegida no era altre que Álvaro Navarro Serra, Álvaro, onze vegades campió individual d’escala i corda, que va rebre l’ovació de tot el trinquet posat de peu.

A la llotja d’autoritats de la final varen estar presents el director general d’Esports, Luis Cervera, el diputat d’Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta, la directora comercial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Loles Petit, l’alcalde de Murla, Juan Fernando Giner, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, a més de les vicepresidentes i els vicepresidents federatius Juanba Camarelles, Ximo Manzano, Elena Gómez, Susana Martínez i Elvira López.

Públic a la final de la Lliga CaixaBank Pro1 d'Escala i Corda al Trinquet de Pelayo / Miguel Ángel Montesinos

Pròxima parada, Dénia

Els nous campions de la Lliga CaixaBank, Giner i Nacho, ja tenen una data assenyalada en la seua agenda. Serà l’epíleg del campionat, una partida especial programada per al próxim diumenge, 24 de març, al trinquet de Dénia, a les 11.30 hores. A la contra es colocarà un trio dels que s’anomenen ‘triats’, és a dir, el millor de cada posició per a fer-los la contra: Francés, Tomàs II i Héctor.

Les semifinals de raspall continuen hui a Xeraco

La Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 viatja dilluns (18.30 hores) fins al trinquet de la localitat de Xeraco, on es disputa la partida de tornada de la semifinal entre la formació local, amb Vicent, Canari i Néstor, i la parella de La Llosa de Ranes, formada per Ivan i Seve. En la partida d’anada, celebrada el passat divendres al trinquet del Genovés, fou el duet capitanejat per Ivan qui es va emportar el triomf per un ajustat 25-20. Per tant, si hui a Xeraco repeteix victòria, l’equip de La Llosa serà el primer classificat per a la gran final del próxim dia 29 a Piles.

Precisament a la localitat de Piles es disputa demà dimarts (18.30 hores) la partida de tornada de la segona semifinal d’este campionat de la màxima categoria professional, eliminatòria en la qual Montaner i Brisca tenen el primer punt després d’haver superat Salelles i Brisca dissabte a La Llosa de Ranes. En cas de produir-se un empat a victòries en les semifinals, hi hauria partida de desempat.