Tota la pilota en una única estructura. La Federació de Pilota Valenciana va donar a conéixer el nou projecte de gestió global de la pilota valenciana a partir de l’1 de gener de 2024. Tots els estaments -jugadors i jugadores, trinquets i trinqueters, home bo/dona bona, entrenadors, tècnics, clubs i escoles, modalitats, nivells, instal·lacions...- s’organitzaran a partir del pròxim any sota l’empar de la Federació.

«Este projecte naix per atendre les demandes dels diferents estaments de la pilota perquè es necessitava un canvi de gestió. El punt fort d’aquest nou model de gestió és la participació d’eixos estaments en la presa de decisions i un nou impuls en imatge i comunicació», ha explicat el president de la FPV, Vicent Molines, al seu despatx en el Trinquet de Pelayo.

Els jugadors professionals d’escala i corda i raspall comptaran amb contracte federatiu. Les competicions tornaran a tindre oficialitat i donarà la condició d’esportista d’elit als que reunisquen els mèrits necessaris. En total, seran 93 els jugadors i jugadores amb contracte professional i elit.

La nova etapa estarà caracteritzada per l’estabilitat i l’atenció pròxima, amb seguiment d’entrenaments físics i tècnics, valoracions i criteris objectius.

Quant a l’àrea de Rendiment -abans anomenada Tecnificació- els i les 187 alumnes es distribuiran per etapes -perfeccionament, especialització, tecnificació i acompanyament-.

Pel que fa als clubs i escoles, quantificats en ells 2.278 esportistes, una de les grans novetats és la unificació dels calendaris. De la base a l’elit, les competicions per modalitats, tant masculines com femenines, tant professionals com de rendiment i clubs fins al nivell infantil, arrancaran i es tancaran al mateix moment, amb l’objectiu d’establir vincles dels professionals amb els clubs i escoles. A més, es faran jornades conjuntes professionals femenines i masculines.

Calendaris

Les lligues es jugaran de gener a abril. Maig i juny seran els mesos dels individuals, mentre que les copes es disputaran de setembre a desembre. Les competicions atorgaran puntuació per als diferents rànquings atenent a la seua importància: l’Individual serà la més valuosa, seguida de la Lliga, la Copa i els Trofeus Mestres/Mestresses, encara que no només es tindran en compte els resultats esportius, sinò que s’atendrà també a una àmplia sèrie de variables.

Desafiaments

Les competicions professionals recuperaran la possibilitat d’enfrontar a parelles contra trios. Una altra de les pretensions és organitzar desafiaments especials periòdicament que resulten atractius per al públic.

Respecte de l’àrea de comunicació, es posarà en marxa la nova pàgina web, amb resultats en directe i una nova plataforma de seguiment i control. Disposarà, a més, d’una nova estructura, per modalitats, competicions, categories i nivells, participació i el projecte ‘Mou la pilota’. També destaca el pla de comunicació, imatge i patrocini d’acord a les necessitats de jugadors i jugadores professionals. I que anirà acabant de perfilar-se en els pròxims dies.

Els trinquets es classificaran segons les seues condicions en tres categories -primera, segona i tercera- on guanyarà rellevància la figura del trinqueter. A més, s’activarà un comitè de trinqueters.

Comissions

D’altra banda, el Comitè Professional promourà la participació de tots els estaments de la pilota. Hi haurà comissions d’escala i corda, raspall masculí i raspall femení i de trinqueters. Es pretén també que jugadors i jugadores participen al comitè i a la comissió i tinguen capacitat de decisió i associació. «El comité de rendiment desapareix y estan les comissions i el comité de trinqueters, i per damunt el comité professional amb jugadors, entitats, trinqueters, tècnics, jutges i ajuntaments i diputació», ha apuntat Molines.

Convenis i presentació

A més a més, la Federació de Pilota Valenciana, amb el nou model de gestió, treballa sense descans per la signatura dels acords necessaris amb les diverses entitats en favor del foment de l’esport autòcton, des d’una perspectiva global, que té com a objectiu la millora constant dels jugadors i jugadores professionals i del nostre esport.

La posada de llarg de tot el projecte tindrà lloc el 9 de gener al CaixaFórum de València, on es presentaran les lligues d’escala i corda i raspall, els primers campionats de l’any, en el qual tots i totes, professionals i amateurs, començaran a jugar d’acord a aquest nou projecte de la FPV.

«Tindrem un rànquing individual com el de l’ATP en el tenis»

El president de la Federació de Pilota, Vicent Molines, ha justificat el model global de la pilota en la voluntat de canvi que segons ell tenen «tots els estaments de la pilota, com jugadors, trinqueters, tots volen el canvi». «Com a president no em queda altra que atendre els estaments, i així naix el nou model de gestió global. La pilota amateur i la professional havien estat dissociades, no hi ha hagut sinergia en benefici de les dues parts. I és global perquè van a estar tots junts», ha explicat Molines davant la premsa. «Tota la pilota en una única estructura, la Federació de Pilota Valenciana. Mai había estat baix el mateix paraigua. Això li dona una força molt important».

Tanmateix, la principal novetat és l’assumpció del món professional masculí en un camí que, ha recordat Molines, han marcat les dones, la categoria femenina. «L’elit femenina està plenament consolidada, han sigut pioneres i han marcat el camí, encara que falten patrocinadors i equiparar-les als xics». En aquest sentit, ha recalcat que «tots els jugadors han demanat tres coses: més imatge, professionalisme i bon tracte».

«Han demanat dos anys per tenir tranquil·litat, i tindran un salari base millorat, premis de competició oficial públics, ofertes de renovació als campions dels individuals, que després podran acceptar o no, i extra d’ingressos per pilota a l’escola i arbitratges», ha enumerat, a més a més «d’atenció i control mèdic, respecte al lesionat, capacitat de decisió als comités i comissions, participació en jornades de convivència, i un rànquing individual amb valoracions i criteris objectius, que serà semblant al del tenis i l’ATP», amb punts als primers classificats en funció de la categoria de la competició.