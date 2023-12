La Federació de Pilota Valenciana va celebrar aquest dimarts el tradicional lliurament dels Premis Anuals 2023. El Saló d'Actes de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a la ciutat de València, va acollir l'acte on es va reunir vora un centenar de persones de diferents àmbits del nostre esport.

16 esportistes, clubs i escoles de pilota, institucions, entitats o persones vinculades amb el nostre esport de les tres províncies de la Comunitat Valenciana van ser reconeguts i reconegudes per la seua tasca durant l'any que s'acaba, segons va designar la Junta Directiva de la FPV.

Premis

El premi Paco Cabanes 'El Genovés', que distingeix als clubs i escoles de pilota més destacats, va premiar al CPV Castelloner, la PPAF El Puig i el CPV La Baronia, en l'apartat de clubs, i a les escoles de pilota de la Vall de Laguar, Meliana i Alfara del Patriarca, d'altra, pel seu creixement i consolidació durant aquesta temporada.

David Blanch, 'David d'Almassora', guardonat amb el premi 'Projecte Mou la Pilota'. Pel que fa al premi a la tasca de 'Promoció' a l'Ajuntament de Tibi, s'ha reconegut la seua condició de seu habitual de trobades de formació i promoció femenines i de categories escolars.

En l'apartat de 'Comunicació', el premi a l'Associació de la Premsa Esportiva de Castelló va destacar el seu esforç per valorar els èxits dels nostres esportistes de la província castellonenca.

Joaquín Ruiz Madrid, de Castellar, distingit amb el premi 'Artesà de la pilota', per la seua extensa trajectòria en la elaboració de pilotes. Per la seua part, Miguel Álvarez Cuéllar, 'Miguel d'Alaquàs', jugador, home bo i una persona amb un amplíssim recorregut dins del nostre esport, va rebre el guardó per una vida dedicada a la pilota.

En el capítol de jugadors i jugadores, Marc Giner va ser distingit amb el premi al 'Millor jugador o jugadora de la selecció'. El de Murla va lluir amb llum pròpia en el passat Mundial d'Alzira, on la seua actuació tant a llargues com a joc internacional va ajudar al combinat de la Comunitat Valenciana a alçar-se amb el títol absolut.

Victoria Díez va ser, un any més, la protagonista del premi a la 'Millor Jugadora Professional', després de conquistar, entre altres trofeus, el seu sisé títol individual de raspall. En l'apartat de 'Millor Jugadora Jove', el premi va recaure en Júlia Andrada; als seus 17 anys, la de Tavernes de la Valldigna ja sap el que és guanyar dos vegades la Lliga CaixaBank de raspall femení professional, a més d'altres campionats.

El guardó a la trajectòria esportiva va anar a les mans d'un dels millors jugadors d'escala i corda. Francesc Soro Juan, 'Soro III', es va retirar a finals de 2022 després d'una espectacular carrera on destaquen els sis títols de l'Individual conquistats, a més d'una Lliga, dos Copes o tres Trofeus Mestres.

Per acabar, la màxima distinció de la Federació, el Premi Manuel Tarancón, es va concedir a José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana entre 2010 i 2022, període durant el qual l'esport de la pilota ha crescut de manera exponencial i s'han produït importants avanços, com ara el rescat del món professional, el canvi de seu o la professionalització de la pilota femenina.

Declaracions

Luis Cervera, director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, va donar "l'enhorabona als premiats. Per a mi hui és un dia especial perquè es compleixen 100 dies des que estic en aquest càrrec. En aquestos dies la relació amb la pilota ha sigut intensa però també fructífera i espere que continue sent-ho".

Vicent Molines, president de la FPV, va voler destacar la importància d'un acte que cada any "reconeix a jugadors i jugadores, clubs, escoles, jutges, entitats, col·laboradors i la resta d'agents vinculats al nostre esport, de les tres províncies de la Comunitat. Són els primers Premis Anuals des que soc president de la Federació, per això és un moment molt especial i me sent molt orgullós. Són uns premis més que merescuts".

Autoritats

Els lliuraments van córrer a càrrec de Luis Cervera, director general de l'Esport; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; José Luis López, president honorífic de la FPV; Alberto Soldado, president de la CIJB; els vicepresidents i vicepresidentes Mamen Santarrufina, Pasqual Balaguer, Juanba Camarelles, Ximo Manzano, Pedro López, Susana Martínez.

També estigueren presents els alcaldes d'Alfara de la Baronia, Carlos Herrera; Algímia d'Alfara, Ernest Buralla; la Vall de Laguar, Josep Moll; i Tibi, José Luis Candela, amb els regidors i regidors Juan Ignacio Ayala, Marta García i Pilar Fernández.