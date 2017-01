Abelles-Tatami, duelo valenciano

Les Abelles y el Tatami disputarán el domingo el encuentro de rivalidad local valenciana de la décimo quinta jornada de Liga en el Grupo B de la División de Honor B de rugby, en la que La Vila buscará como local ante el Barcelona

Enginyers mantenerse invicto en la competición.

Además, en esta jornada, el CAU recibirá al Santoboiana y el Tecnidex se desplazará a Murcia para medirse con el Universitario y sin participación de clubes de la Comunitat Valenciana se jugarán los partidos Barcelona BUC-L,Hospitalet y San Cugat-Fénix.

En función de la clasificación, Les Abelles parte como favorito ante el Tatami, ya que afronta el encuentro con la segunda posición asentada en la tabla, mientras que el Tatami se encuentra en la zona media-baja de la clasificación.

En la primera vuelta, Les Abelles ganó a domicilio (31-51), pero ahora recibe a un Tatami con la moral que le supone haber ganado de forma consecutiva sus dos últimos encuentros, ambos como local.

Les Abelles también afronta el partido tras haberse impuesto en los dos últimos compromisos, uno en casa y otro como visitante y ambos con autoridad tras la derrota de hace tres jornadas en su visita al L'Hospitalet.

La Vila no debe tener problemas para ganar como local al Barcelona Enginyers, un equipo de la zona media de la tabla ante el que debe hacer prevalecer la superioridad que ha mostrado desde el inicio del campeonato.

Aunque la diferencia en la clasificación no es tan grande, el CAU también debe aprovechar su ventaja ante el Santboiana (34 puntos frente a los 25 del equipo catalán) para no perder distancia sobre los cuatro clubes que le preceden en la clasificación.

El Tecnidex, por su parte, visita al colista Universitario de Murcia, con el objetivo de sumar un triunfo que le asiente en la zona media de la clasificación y le aleje de las posiciones más comprometidas.

Los horarios de los encuentros con equipos de la Comunitat Valenciana en la décimo quinta jornada de Liga son los siguientes:

CAU-Santboiana 16:30 (21)

Universitario de Murcia-Tecnidex 17:00 (21)

La Vila-Barcelona Enginyers 12.30 (22)

Les Abelles-Tatami 13.00 (22)