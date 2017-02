El golpe de maestro que dio el triunfo a Sergio García en Dubai

El golfista Sergio García se ha alzado este domingo con el título en el Omega Dubai Desert Classic. Un torneo que ha dominado de principio a fin, por primera vez en su carrera en el European Tour, pero que ha tenido que pelear hasta los últimos hoyos. Concretamente hasta el hoyo 15 del último recorrido. En ese momento, Henrik Stenson le venía recuperando golpes (dos en dos hoyos) y se había colocado solo a dos del valenciano con tres por jugar. Sin embargo, el sueco arriesgaba, se metía en problemas en el 15 (par 3) y Sergio no desaprovechaba la ocasión para sentenciar con este golpazo:





Right back at you Henrik. #DDC17 pic.twitter.com/J8XqLJZEMr

The best of @TheSergioGarcia's winning round in under 150 seconds pic.twitter.com/L60rlhqiGN