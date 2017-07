David Casinos quiere estar en Tokio 2020... sobre una bicicleta

El atleta paralímpico e integrante del Proyecto FER, David Casinos, anunció en la mañana de este martes su adiós al atletismo. Fue en las instalaciones de la Fundación Trinidad Alfonso de la Calle Poeta Quintana número 1 de València en un acto multitudinario que difícilmente podrá olvidar.

"Durante estos años me he transformado a través de la magia del deporte, por eso no es un adiós, sino un hasta luego. La llama de la ilusión se ha agotado", indicó Casinos, que siente que "es el momento de decir adiós al deporte que tanto me ha dado". "En unas semanas se celebra el Mundial Paralímpico en Londres y se me hace complicado no estar allí luchando", dijo.

Acompañado por Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, y Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, el de Moncada recibió gran cantidad de elogios tras poner fin a un importante ciclo en su vida. "Eres uno de nuestros mejores embajadores de la Cultura del Esfuerzo y del Proyecto FER", le dijo Elena Tejedor, a la que le gusta "recordar esa sonrisa que siempre nos dedicas cada vez que vienes a vernos". "Gracias por darnos tanto", insistió poco antes de proyectarse un emotivo video homenaje.

Tras anunciar el fin de esta etapa, David Casinos dio a conocer también importantes novedades sobre el que a partir de este momento será futuro. Un futuro que pasará ahora a la categoría reFERentes del Proyecto FER pero que no abandonará el deporte de alto nivel. Y es que el deportista valenciano tiene intención de estar en Tokio 2020... pero sobre una bicicleta.

"Me voy a por una nueva llama de ilusión. Quiero seguir soñando hacia Tokio 2020 y lo haré en bicicleta a toda velocidad sin frenos", confirmó el de Moncada. "El éxito es solo cuestión de estar muy loco. Yo voy a seguir trabajando para seguir siendo el David que conocéis", subrayó. Y es que Casinos aspira ahora a competir en tándem con una bicicleta de velocidad, en un velódromo y en una distancia de 1 kilómetro.

