El exciclista Robert Millar se presenta ahora como Phillippa

El mundo del ciclismo rompe una barrera más y lo hace gracias al exciclista Robert Millar. Profesional entre 1980 y 1995 y pionero en las islas británicas en las competiciones de las grandes vueltas, se presentó al mundo como mujer el pasado 6 de julio a través de un comunicado en la web Cyclingnews.com, en el que difundía una foto suya actual y su nuevo nombre Philippa York.

Tras una larga y exitosa carrera deportiva con triunfos de etapa en el Tour de Francia, La Vuelta a España y el Giro de Italia, colgó la bicicleta hace ya 18 años después de haber dado positivo por testosterona en 1992.

Philippa ha aceptado ser comentarista en la presente edición del Tour de Francia en la cadena británica ITV4. "Estoy encantada de haber aceptado este nuevo reto con ITV4. Tengo muchas ganas de afrontar la competición y en términos de mi desarrollo personal y profesional creo que es el momento adecuado para volver a tomar un rol activo en el ciclismo -el deporte que siempre he amado- también".

Del porqué ha decidido presentarse ahora públicamente tras su cambio de sexo, Phillippa destaca que "sabía que era diferente desde los cinco años, pero cuál era la diferencia y cómo manejarme con ella me ha costado mucho tiempo, no ha sido un proceso de la noche a la mañana. El deporte se ha quedado atrás en su actitud ante cualquier otra cosa que no fuese la heterosexualidad y el ciclismo ha sido uno de los deportes con más reticencias al cambio", destaca.

Además, censura que muchos deportistas sigan sin atreverse a presentarse como son por miedo al qué dirán. "Es realmente ridículo que no haya hombres gays que lo hayan anunciado en los deportes de masas. Es una locura que el resto de mundos tengan unos porcentajes de gays, lesbianas y transexuales que el deporte no tiene. Esta ha sido la causa para que cualquiera que pensase diferente haya sido apartado y ridiculizado, o presentado como cualquier tipo de peligro.