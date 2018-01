Era un día difícil por la salida en líneas de 15 pilotos, y además con una etapa este miércoles muy complicada que obligaba a decidirse entre atacar y al día siguiente correr el riesgo de abrir pista con la posibilidad de perder tiempo otra vez, porque será difícil la navegación. O sacrificar algo de tiempo y coger una buena posición de salida para el miércoles, que se puede recuperar en teoría algo más de tiempo con facilidad. Y es por lo que he optado. Aunque al principio iba bien y he tirado fuerte, después se ha complicado un poco la navegación, y al ver que no se podía sacar mucho tiempo, he decidido parar un poco y acabar según el plan inicialmente previsto de esperarnos para la etapa que nos acercará a Bolivia este miércoles. Vamos a seguir luchando.