Dos renovaciones y dos estrenos en el Lluís Puig

La primera jornada de los Campeonatos de España en elque concluyen este domingo deparó cuatro títulos para el atletismo valenciano en las doce pruebas disputadas este sábado. Un éxito que se completó con otra buena cosecha de metales y que puede ampliarse aún si Pablo Torrijos, plusmarquista nacional de triple, cumple los pronósticos en el foso.

La longitud solo tuvo un color este sábado, y fue el de los atletas valencianos. El único con mínima para los Mundiales de Birmingham, Eusebio Cáceres, saltó 7,97, y se proclamó campeón por cuarta vez desde 2011. Revalidó su título gracias a un único salto válido al que no se acercaron el alicantino del Playas Fernando Ramos, que acarició la plata, de la que se quedó a dos centímetros con 7,70, y que se llevó Héctor Santos con 7.71.

Horas antes, por la mañana, y en categoría femenina, cuatro valencianas centraron la atención, y dos de ellas subieron al podio. Fátima Diame, campeona en 2014, vuelve a reinar gracias a los 6.44 con los que superó a Cora Salas y Concha Montaner, ambas con 6.20, aunque la de L´Eliana con solo dos saltos válidos, 6,04 el otro. La del Valencia Esports, que también saltó 6,26, 6,44, 6,36 y 6,14, dedicó la medalla «a todas esas personas que están conmigo día a día y me apoyan en las buenas y en las malas».

Montaner, con once oros en pista, valoró positivamente su bronce: «Me apetecía saltar en casa. No he tenido las mejores sensaciones, pero me he sentido bien, he disfrutado, y me llevo un bronce», dijo en declaraciones facilitadas por el Playas. Las jóvenes Andrea Salvador, del Valencia Esports, y Noemi Sempere, fueron sexta (5,71) y octava (5,62) respectivamente.

No pudo revalidar su corona en cambio Miguel Ángel Sancho, triple campeón altura, duodécimo con 2,08. Simón Siverio, tinerfeño (2.18), y los valencianos Alexis Sastre y Alvaro Martínez fueron cuarto y quinto, ambos con 2.14

Pero las grandes sorpresas llegaron en el pentatlón y en la pértiga, gracias a la armada de combinadas del Playas de Castellón. Pau Gaspar Tonnesen, mundialista en decatlón en Londres, se ha centrado este año en la pértiga, y ayer se estrenó como campeón de España con 5,45, y probó sin éxito tres veces con 5,55.

En pentatlón, la todavía promesa Carmen Ramos acarició el récord de España en su categoría con 4.178 puntos y un título absoluto por delante de la también castellonense y dos veces campeona Bárbara Hernando, con 4.029. «Es mi primer año de promesa y tengo dos para intentar récord. Muy contenta pero con la espinita clavada del récord que me he quedado a 4 puntos, la otra vez a 2 y está ahí como una barrera», declaró Carmen Ramos.

Sí que igualó su récord júnior Luis Salort, 7.84 en las semifinales de 60 m vallas, pero en la final vespertina el gandiense (7.86) se vio superado por Ydiel Contreras, del Playas, con 7,76, nuevo campeón en ausencia de Orlando Ortega.



Husillos fulmina el récord de Bruno Hortelano

Óscar Husillos acabó con el récord de España del ausente Bruno Hortelano en 200 metros (20-75). Lo hizo en las semifinales, con 20.68, y hoy en la final podría seguir arañándolo más tras haber batido esta temporada también los de 400 m con 45.86 y 300 m con 32.39.

Será uno de los protagonistas de la jornada de este domingo, en la que se conocerá pronto a la sucesora de Ruth Beitia, campeona en altura dieciséis veces consecutivas y que tras su retirada no podrá defender su corona. Este sábado, Malen Ruiz de Azua renovó el título en pértiga con 4,31.

En triple, Ana Peleteiro (14.22) completó su póquer frente a la seis veces campeona Patricia Sarrapio (13.94). Borja Vivas suma ocho en peso (20.27), y destronó a Carlos Tobalina, segundo (19.67), y el alicantino Alejandro Noguera del Playas, fue tercero (18.60). En 3.000 ganó Adel Mechaal (8:19.87) y se estrenó Maitane Melero (9:08.43). En 60 m, título para Cristina Lara (7.36) y bronce de la alicantina del Valencia Esports Carmen Marco (7.49).