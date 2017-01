El lado más personal de Pablo Andújar

El 2016 ha sido un año para olvidar a nivel deportivo –que no personal pues acaba de pasar por el altar– para Pablo Andújar. Una lesión de codo le ha obligado a pasar dos veces por quirófano y le ha hecho bajar del puesto 64 en el ranking ATP al 429. Ahora, con nuevo entrenador, afronta con confianza su recuperación y espera que el 2017 sea bien diferente.

Empecemos por lo importante, ¿cómo está?, ¿qué tal ha salido la operación?

Muy bien todo. Con algunos dolores aún, pero con muchas ganas de recuperarme cuanto antes y volver a jugar. En principio tardaré como un mes y medio en poder darle a la bola, y, si todo va bien, un mes más para volver a la competición. Lo importante es que vuelva sin dolores, que este año ha sido muy duro. Tras la primera operación, lo pasé mal al ver que el dolor no se acababa de ir y que incluso acabó yendo a más, intenté volver a competir pero fue imposible. El dolor cada vez era más fuerte y por eso decidimos volver a pasar por quirófano. Tengo mucha esperanza en que esta vez todo vaya bien.

Y tras preguntarle por la salud... ¡Enhorabuena por su reciente boda!

¡Muchas gracias! La verdad es que después de un año tan duro y donde lo he pasado tan mal, la boda ha sido una gran alegría. Fue un día fantástico, hizo que me olvidara de todo lo malo.

Y ahora vamos a hablar de futuro, ha cambiado de entrenador –está con Javier Ferrer (hermano de David Ferrer)–, ¿por qué tomó esta decisión, justo en este momento?

Con Javier ya había coincidido muchas veces y siempre hemos tenido muy buena relación. Hace unos años ya intenté que viajara algunas semanas conmigo, pero como entrenaba con Íñigo Cervantes no pudo ser. Lo principal que me hizo insistir en trabajar con él es la confianza que tiene en mí. En estos momentos, eso es muy importante. Sé que me va a exigir mucho, pero también sé que tendrá la paciencia necesaria porque sabe por lo que he pasado. Es un entrenador muy metódico y a mí eso me gusta. Creo que podemos funcionar muy bien juntos.

¿Cómo se han planteado la vuelta?, ¿qué objetivos se han marcado?

De momento, solo quiero volver a jugar sin dolor. Iremos poco a poco. Primero toca empezar con la rehabilitación, no marcamos plazos, no me quiero arriesgar a ir rápido y volver a tener dolor. Tras los últimos ocho meses que he pasado, ahora me lo tomo con más calma. Lo importante es recuperarme bien, volver a tener confianza y buenas sensaciones, y luego ya hablaremos de competir.

Con Javier Ferrer, buscaba justamente eso, confianza ¿no?

Sí, prácticamente. Nos conocemos muchos años y tenemos muy buena relación. Tiene un método de entrenamiento que encaja perfectamente conmigo. Es muy exigente, pero también sabe cómo está mi situación y lo que podemos hacer y lo que no. Estar entrenando con él me ayudará mucho a recuperar la confianza en mí mismo y perderle el miedo a la pista, que por los dolores que llevo sufriendo tanto tiempo, es algo que también tengo que trabajar.

Le va a hacer un poco de ´mental coach´ también, una figura que está muy de moda desde que Djokovic empezó a trabajar con Pepe Imaz.

Sí, puede ser algo así. Yo trabajé con Pepe hace años y me vino muy bien. Aunque tengo que reconocer que mi mejor terapia ha sido justamente la lesión. Este tiempo de no poder jugar, de dolores, me ha servido para darme cuenta de muchas cosas. Para valorar más lo que tengo y dónde estoy. A veces no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos por poder dedicarnos al tenis y vivir de algo que nos gusta tanto. Sin duda, la lesión es lo que me ha hecho valorar las cosas más y ver la vida desde otra perspectiva.

Y encima también es una apuesta ´de la casa´€

Sí, es muy importante tener compatibilidad en todo a la hora de decidirte por un entrenador. E insisto, el hecho de conocerlo tanto tiempo y haber entrenado muchas veces juntos, es una de las claves por las que he tomado esta decisión. Además, estar fuera de Valencia estando lesionado me había desgastado mucho.

El tenis parece que vuelve a tener algo de presencia en Valencia, primero con el BBVA Open Ciudad de Valencia y ahora con el Valencia Challenge, ¿cree que la ciudad volverá a disfrutar del tenis de primer nivel?

Valencia es una cuna de tenis desde hace muchísimos años. Juan Carlos Ferrero ya lo demostró siendo el número uno del mundo, y David Ferrer con tantos años en el Top 10 igual. Es una pena todo lo que pasó con el Valencia Open, pero la vida es así. Personalmente creo que yo ya no volveré a jugar en casa en un torneo ATP del nivel del que teníamos, pero quiero tener esperanza en que algún día, los aficionados puedan volver a disfrutar de un campeonato así. Me da pena porque era un torneo espectacular y sobre todo porque daba la oportunidad a los más jóvenes de jugar al máximo nivel. Era bueno tanto para los aficionados como para las promesas del tenis valenciano. Esperemos tener pronto, al menos, un torneo masculino challenger que no requiere tanta inversión, que haga posible que los jugadores valencianos podamos competir en nuestra tierra. En esta ciudad nos gusta mucho el tenis y hay mucha afición, creo que es uno de los secretos del éxito en los últimos años del tenis valenciano.

Hablando del tenis valenciano, se habla ya del relevo generacional en el Top 10 mundial, pero ¿cómo ve usted el relevo en el tenis de la Comunitat? ¿Hay futuro?

La verdad es que ya son muchos los jóvenes que se han hecho un hueco entre los 20 primeros de la ATP y estar ahí no es nada fácil, y más con los jugadorazos que hay. Pero es bueno que se empiecen a oír nombres nuevos.

En cuanto a los valencianos, yo creo que hay un buen relevo. Están Carlos Taberner, Bernabé Zapata, Pedro Martínez Portero, Marc Giner, Sara Sorribes€ hay muchos chicos trabajando muy bien y con grandes expectativas. Yo creo que si se mantienen trabajando como lo están haciendo pueden llegar lejos. El primer objetivo es el Top 100, que eso parece que no, pero ya es mucho; y luego sí creo que puedan llegar más lejos.

De momento tenemos a Roberto Bautista y David Ferrer en lo más alto. ¿Cómo ha visto la temporada de ambos?

Roberto es un jugadorazo. Ha hecho una temporada magnífica pese a que ha pasado un año muy malo en lo personal y él ha estado jugando a un nivel impresionante. Es un currante y nos va a dar muchas alegrías, estoy convencido.

David este año ha tenido más problemas, pero también es el ciclo de la vida. Lleva muchos años a un nivel espectacular y es normal que pueda tener un año menos bueno, porque tampoco es que haya sido malo, pero él sigue dejándose siempre todo en la pista. Es un ejemplo para todos en muchos aspectos, no solo dentro de la pista, donde es un luchador nato, sino también fuera pues es una persona excepcional. Tenemos mucha suerte de tener a dos jugadorazos como ellos.

¿Cree que Ferrer podrá volver al Top10?

¿Por qué no? Es difícil por cómo está el panorama y él ya tiene 34 años, pero si alguien puede conseguirlo, ese sin duda es David. No se rinde nunca, es un tenista de ´hábitos´, muy metódico, y muy trabajador. Lo veo difícil pero no lo descarto para nada.

Y volviendo a usted, la vuelta no será fácil, pero justo este año tiene un gran ejemplo a seguir. Juan Martín del Potro. Se dudaba de si podría seguir jugando al tenis y ha acabado haciendo un año inolvidable y ganando la plata en los Juegos Olímpicos y la final de la Copa Davis€

Del Potro sirve de inspiración para los que pasamos por una lesión y ayuda a creer. A creer que se puede salir de una lesión y que se puede volver con incluso mejores resultados. Seguro que él mismo valora mucho más lo que ha conseguido tras pasar por la lesión que si no hubiera estado lesionado. Es muy emocionante.

¿Ya ha pensado en alguna hoja de ruta para su vuelta?

Pues cuando ya esté bien recuperado, y si todo va bien, comenzaré jugando en febrero en Sudamérica. Lo ideal seria empezar con algún torneo futures en enero, pero la lógica dice que quizás sea demasiado pronto. Como todavía tengo el ranking protegido hasta Roland Garros, la idea es jugar algunos torneos ATP. Pero todo depende de cómo me encuentre yo.

Hablando de Futures€ ¿qué opinión tiene de la operación ´mafiosa´ que se ha destapado en España respecto a estos torneos?

Es muy triste que esto exista y que haya jugadores y gente que esté relacionada con el tenis que se corrompa. Es muy triste. Yo creo que tanto la ATP como la ITF tienen que luchar contra eso. Y como dijo la Federación, yo también quiero dar todo mi apoyo a la Guardia Civil para que acabe con la lacra de las apuestas ilegales. El tenis es un deporte limpio, es muy poca gente, son caso contados y espero que al final se acabe con todo este tema por el bien del tenis y de los tenistas. Porque muchas veces se mete a todos en un mismo saco y no es así, la gran mayoría de nosotros estamos al margen de eso, y es más, luchamos para erradicarlo.