Roberto Bautista se cita con su bestia negra

Roberto Bautista Agut, decimoctavo favorito se anotó este martes su segunda victoria en Wimbledon, pero tendrá ahora un difícil rival si quiere repetir su mejor ronda en este Grand Slam, los octavos de final, puesto que se enfrentará con el japonés Kei Nishikori, noveno cabeza de serie, al que nunca ha ganado en cuatro choques.

Bautista se convirtió, tras su victoria frente al alemán Peter Gojowczyk, en el primer español en pasar a la tercera fase del torneo inglés en un partido en el que consideró que había jugado "un gran tenis".

"Creo que he sido muy superior en los dos primeros sets. He sido agresivo y he jugado mucho mejor que él", aseguró el valenciano que logró imponerse a Gojowczyk, 140 del mundo y procedente de la fase previa, por 6-2, 6-1, 3-6 y 6-3 en dos horas y 17 minutos.

"Al principio del tercer set perdí un poco de intensidad y él, con todo perdido, ha jugado más valiente, más agresivo y ha conseguido tirar más", reconoció.

Después de que el alemán le remontará el tercer set, Bautista afirmó que había sabido "mantener la cabeza" para lograr hacerse con el cuarto y ganarle la batalla.

"Soy un jugador que siempre estoy ahí e intento no perder la calma. Aunque he pasado por momentos difíciles en el tercer y cuarto set finalmente lo he conseguido", apuntó.

El número 19 del mundo, que consiguió su mejor marca en el All England Tenis Club en 2015 al alcanzar octavos de final, se enfrentará con Nishikori, noveno del mundo después de que éste venciera al ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6-2, 6-7 (7), 6-1 y 7-6 (6)

"Contra Bautista tendré que subir mi nivel", dijo un exhausto Nishikori, después de tres horas y 15 minutos de lucha en la pista uno, "hoy ha sido un gran partido, pero físicamente estaba preparado para disputar cinco sets. Contra Bautista tengo que ser muy sólido desde el fondo de la pista y sobre todo, muy agresivo", dijo el tenista de Shimane.

Nishikori ha vencido a Bautista en las cuatro ocasiones que se han enfrentado, y el español solo ha sido capaz de arrebatarle un set en las dos que han tenido lugar sobre tierra batida, ambas en Barcelona (2014 y 2015). El próximo duelo será el primero sobre hierba.