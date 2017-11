"Me cagué, el final de año ha sido una absoluta mierda"

El alemán Alexander Zverev señaló defraudado tras ceder contra Jack Sock en las Finales ATP de Londres, que el final de año había sido "una absoluta mierda" para él.

"Sí, me cagué. Es así de fácil", dijo Zverev para simplificar todo. "Gané el segundo set 6-1, estaba con 1-0 y rotura, y luego a los diez minutos estaba 4-1 abajo porque no metía muchas bolas en la pista. El 4-5 fue uno de los peores juegos que he hecho durante todo el año", reconoció el número tres del mundo.

"Sí, ha sido un año increíble, aunque el final fue una absoluta mierda para mí", admitió. "Si hubiera jugado todo el año como lo hice al final, habría terminado entre los cincuenta. Ha sido un poco desafortunado para mí. No ha sido mi tenis, he sido yo mismo y mis nervios", dijo 'Sascha'.

"Pero está bien, ahora me voy de vacaciones. Y a disfrutar con la boda de mi hermano en las Maldivas, y después a trabajar duro en la pretemporada", comentó el discípulo del español Juan Carlos Ferrero.

Por otra parte, el estadounidense Jack Sock dijo que esperaba que el tenis de su país no necesitara otros diez años más para tener a uno de sus representantes en la penúltima ronda de las Finales ATP.



"Increíble para mí y mi país", dijo Sock emocionado tras vencer al alemán Alexander Zverev y lograr la segunda plaza de su grupo para alcanzar por primera vez y como novato las semifinales.



"Ahora espero que no tengamos que esperar otros diez años para tener a un jugador americano en las semis aquí", comentó.



"Desde luego, Nebraska es el mejor sitio para los jugadores de tenis", bromeó al referirse a su lugar de origen y el de su compatriota Andy Roddick, anterior estadounidense en lograr las semifinales en un Masters. "Estoy orgulloso de mí mismo y voy a disfrutar este momento y salir este fin de semana a competir de nuevo".



"Este chico tiene 20 años y juega de una forma increíble. Creo que no puede legalmente beber una cerveza en Estados Unidos, y es el tres del mundo, jugando como lo hace", comentó sobre Zverev.

Máxima igualdad en las Finales ATP

En la primera fase de las Finales ATP se llevan disputados diez partidos individuales, y a falta aún de una jornada con dos más, ocho de ellos han consumido los tres sets, prueba evidente de la gran igualdad este año, en el que intervienen por primera vez cuatro jugadores.



El estadounidense Jack Sock, el belga David Goffin, a quien la ATP considera novato, aunque el año pasado fue suplente y disputó un partido, el alemán Alexander Zverev y el búlgaro Grigor Dimitrov han sido los nuevos en esta edición, a los que se ha sumado el español Pablo Carreño, tras la renuncia de su compatriota Rafael Nadal por una lesión en la rodilla.



De ellos, Sock y Dimitrov, ya están en semifinales, y Goffin podría ocupar otra de las plazas, si este viernes vence a al austríaco Dominic Thiem.



En 2016, de los 12 partidos de la fase "todos contra todos" solo cuatro se fueron al máximo de tres sets.