Carlos Taberner despega en ATP

nunca olvidará el torneo de Montpellier (Francia), donde este miércoles se medirá al número 17 del mundo, el francés, segundo favorito.

Todo un premio para el tenista valenciano, de 21 años, que tras superar la previa alcanzó su primer cuadro principal de un torneo del Circuito ATP, en el que debutaba este martes con buen pie.

El pupilo de Germán Anglada en la Lozano Altur Tennis Academy de Silla superó por 7-6(5) y 7-6(1) en un disputadísimo encuentro al eslovaco Norbert Gombos, como él procedente de la fase previa.

"Este resultado me da confianza. Sobre todo porque en este tipo de pistas no he jugado muchos torneos en mi carrera y ganar partidos siempre viene bien. Es una buena victoria, pero tengo que seguir trabajando porque aún queda camino por delante", comentó Carlos Taberner en declaraciones a ATPWorldTour.com.

Taberner, actualmente número 190 del mundo, ya se quedó este mismo año en Pune se a un partido de su primer cuadro principal, igual que en 2015 en el Valencia Open. Y es el primer español del Top-200 que suma su primera victoria sobre pista dura bajo techo. "Es mi primer cuadro y mi primera victoria, es fantástico. Quiero disfrutar y aprender de la experiencia", declaró a ATP.

También te puede interesar:

Carlos Taberner, triple campeón de España en 2017