Pedro Martínez: "Hubiera preferido que no se produjera la tangana"

Pedro Martínez no ha ocultado su decepción tras la derrota del Valencia Basket en el tercer y decisivo partido de la final de la Eurocup. El técnico 'taronja' lamentó el colapso de los últimos minutos y reconoció que hubiera preferido que la tangana que cambió el signo del partido no se hubiera producido. Eso sí, asegura que hay "que mirar hacia adelante" y no "darse por vencido".

"Cuesta de encontrar las razones. Cuando hemos fallado algunos tiros al inicio del último cuarto, se nos ha juntado con algo de cansancio, y eso ha permitido alguna canasta fácil y rebote ofensivo de ellos, que nos han castigado. Nos han metido cinco puntos después de rebotes ofensivos. Nosotros hemos cogido también muchos rebotes ofensivos en el último cuarto, pero no hemos castigado con ninguno de ellos. Esto te va restando confianza y al otro equipo dándole", ha asegurado Pedro sobre la debacle final.

"Hubiera preferido que no hubiera pasado, pero son cosas que pasan. Ahora mismo no hemos de buscar culpables ni buscar explicaciones más allá de que ellos han estado más acertados en el último cuarto. Ahora un análisis lo haríamos en caliente", ha continuado el técnico 'taronja'.

"Hay que mirar hacia adelante. Entiendo que es complicado. No hay que darse por vencidos. Intentar centrarse en lo que queda. Debemos recuperarnos anímicamente para sacar adelante el partido del domingo. No sirve de nada pensar que todo es un desastre. Los jugadores han trabajado bien y dado su máximo. Entiendo la decepción, pero espero que no dure mucho. Esto es deporte", ha concluido Pedro Martínez.