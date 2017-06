San Emeterio le da un palo al Real Madrid y a los árbitros

Fernando San Emeterio volvió a ser uno de los mejores jugadores del Valencia Basket en el primer partido de la final de la Liga Endesa frente al Real Madrid. El alero santanderino contribuyó a mantener al conjunto 'taronja' en el marcador buena parte del encuentro, y este sábado ha dado las claves de lo que será el segundo duelo este domingo.

"Tenemos un partido que cobra más importancia después de la primera derrota. Será un partido nuevo, competido y ante un gran equipo. Tenemos que hacer las cosas, como vimos, realmente bien; casi a la perfección para poder ganar. Es lo que tenemos que intentar; y estar preparados para un partido duro. A ver si al final estamos nosotros por delante", ha reconocido San Emeterio.

"No nos desespera haber perdido por poco, como en la Copa. Es una final de la Liga Endesa contra uno de los mejores equipos de Europa, campeón de liga regular, que quizás mide más la constancia que una Final Four de Euroliga. Sabemos que estamos ante un gran rival y vamos a seguir dando cabezazos a la piedra a ver si la podemos romper", ha afirmado muy gráficamente el santanderino.

Para San Eme, el plan de juego 'taronja' está muy claro. "Nosotros tenemos que creer en lo que estamos haciendo y nos ha traído hasta aquí. Creo que el partido del viernes es un ejemplo de nuestro juego: pasando muy bien el balón, buscando las mejores opciones como equipo€ Es lo que nos ha traído hasta aquí; son nuestras armas. Tenemos que creer aun más para poder dar ese paso y ganar de verdad. Creo que quizás es lo que nos faltó; el ir a por ello con convicción en esos últimos instantes. Si conseguimos hacerlo, podremos tener alguna opción más", ha asegurado 'San Eme'.

Por último, ha reconocido las cosas que el Madrid hizo bien el viernes, aunque ha dejado un pequeño aviso a los árbitros. "Ellos tienen mucha experiencia en este tipo de partidos y saben jugarlos. Lo demostraron. Ellos supieron no gastar, no hacer faltas en el último cuarto, o al menos hacerlas más disimuladas para no entrar en bonus. Nosotros enseguida entramos en bonus y esas pequeñas cosas marcan las diferencias. También algún rebote ofensivo que cogen, algún balón suelto... Pequeñas cosas, que ya es pedir la perfección, pero si queremos ganar un título es lo que tenemos que conseguir.