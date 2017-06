Ya es oficial: Txus Vidorreta no seguirá en Tenerife

El Ibertostar Tenerife y Txus Vidorreta han confirmado oficialmente en rueda de prensa que el técnico vasco no seguirá en el conjunto canario la próxima temporada. Se da así un paso más hacia la inminente llegada del vasco al banquillo del Valencia Basket tras la anunciada marcha de Pedro Martínez. Todo parece indicar que en breve el club taronja anunciará a Txus Vidorreta como relevo de Martínez para la temporada 2017-2018.

Aunque en su despedida del Iberostar Tenerife Vidorreta eludió hablar del Valencia Basket, sí anunció: "Me voy a un equipo de alto nivel europeo" ha dicho Vidurreta, en una rueda de prensa, en la que ha afirmado que da un gran salto " pero lo importante es no llegar sino mantenerse".