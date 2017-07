El Valencia Basket está muy atento a la situación de Justin Hamilton en la NBA

En las últimas horas se ha producido un interesante movimiento en la NBA que podría afectar de manera directa a la próxima plantilla del Valencia Basket. Y es que este pasado domingo los Brooklyn Nets traspasaron a un viejo conocido de la entidad taronja, Justin Hamilton, a Toronto Raptors a cambio de DeMarre Carroll y dos rondas del draft de 2018. Hasta ahí nada llamativo sino fuera porque la única intención de la franquicia canadiense, como apuntó desde la ESPN el periodista Brian Windhorst, es liberarse del elevado contrato de Carroll –15 millones de dólares anuales– para moverse en el mercado. Por tanto, no tiene ningún interés en Hamilton, al que ´cortará´ en los próximos días.

Algo que, en caso de producirse, podría llevar al de Newport a regresar a Europa la próxima campaña. Posibilidad, esta última, a la que está muy atento el Valencia Basket pese a ser consciente que sería una operación compleja. «Es un tema que ha surgido ahora, que evidentemente está ahí y sí, estamos pendientes. Es un movimiento que se ha producido de manera rápida y muy rara, pero así son todos los movimientos de entrada y de salida en la NBA», confirmó a SUPER el director deportivo del equipo valenciano, Chechu Mulero.

«A Justin Hamilton le tiene que tener en cuenta cualquier equipo del baloncesto europeo. A qué club no le va a gustar Hamilton, y encima tiene pasaporte croata», indicó el dirigente vallisoletano, que no quiso ir mucho más allá en sus valoraciones pues el hecho de «que Toronto le pueda cortar en un momento dado, que no deja de ser un rumor ahora mismo, no quiere decir que mañana no pueda firmar por otro equipo de la NBA –algo muy poco probable– o por cualquier otro que quiera».

Hamilton, de 26 años y 2,13 metros, dejó una gran impresión en su única temporada con el actual campeón de la Liga Endesa. De hecho, sus buenas actuaciones le permitieron ser elegido en el Mejor Quinteto de la temporada 2015/16 tras promediar 14,6 puntos y 5,2 rebotes. Un galardón y unos números en los que se fijan mucho desde la NBA y que, tras haber pasado de puntillas por Charlotte Bobcats, Miami Heat y Minnesota Timberwolves, le permitió firmar un contrato de dos años con los Nets.

Un contrato a razón de tres millones de dólares por cada uno de ellos –algo más de 2,6 millones de euros– y que en ningún caso se podría asumir con el actual presupuesto de los de La Fonteta. «El salario que ahora mismo tiene Justin Hamilton en la NBA es inaccesible para el Valencia Basket», puntualizó Mulero, que insistió en que «es obvio que si quiere mantener ese contrato en Europa pues el Valencia Basket no será un sitio donde pueda jugar, mal que nos pese».

Se trata pues, de un importante obstáculo que habría que intentar compensar con otras bazas. Como la de su gran año en Valencia y su buena química con el club, la afición o la ciudad. «Seguro que se puede jugar esa baza, pero eso habría que preguntárselo a él. Creo que estuvo muy a gusto y contento en Valencia, y nosotros también con él», concluyó el director deportivo taronja, al que le encantaría recuperar a un jugador de este nivel.

