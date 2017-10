Vidorreta: "No recuerdo una primera parte como esta"

Txus Vidorreta estaba más que contento en la sala de prensa de La Fonteta tras el baño que el Valencia Basket le ha dado a Unicaja en Euroliga. El técnico 'taronja' ha querido felicitar a sus jugadores por el gran esfuerzo de estos últimos días, con cinco partidos en diez días, y ha confesado que no recuerda un partido, sobre todo la primera parte, con un nivel tan brutal por parte de uno de los dos equipos, en este caso el suyo. Eso sí, Vidorreta ha querido transmitir también un mensaje de calma, ya que queda mucho todavía para que lleguen los partidos donde se deciden los títulos. Estas son todas las frases de Txus Vidorreta en sala de prensa:

Increíble primera parte

"Sobre todo el primer cuarto. En defensa y en ataque. Compartimos el balón, defendimos duro, controlamos el rebote y anotamos mucho de tres. Poco más que decir. En la segunda parte mantuvimos el control. Se trata de una gran victoria y estamos muy felices. No tengo en la memoria otra como esta. No con un rival con esta entidad y en Euroliga. Siempre hay recuerdos, pero lo de hoy no lo tenía en la memoria. No hay que crecerse mucho, que tenemos partido el domingo. No deja de ser una victoria en la jornada 4. Quedan 26".

Gran imagen pese a las bajas

"No esperaba este nivel del equipo, la verdad. Hemos jugado, sobre todo hoy, 20 minutos de un nivel espectacular. Es el objetivo de cualquier entrenador y equipo. Poder brindar un partido así a su afición; y si encima es en Euroliga mejor. Esperábamos un partido mucho más complejo y hemos disfrutado un montón. Veo a mis jugadores con mucha confianza en lo que jugamos, tanto ataque como defensa. Tenemos una idea compartida de lo que queremos hacer y eso te hacer estar más cerca del triunfo. Pero no con esta diferencia ante un gran equipo como Unicaja".

¿Se ha tocado techo?

"Tenemos margen de mejora. Lo dices ganando hoy, con esta autoridad, y mejor no menear mucho las cosas. Como motivación, les decía a los jugadores el gran valor de una victoria hoy teniendo a Diot, Sastre, San Emeterio, Rudez y Williams, un quintento titular de cualquier equipo, todavía esperando a recuperarse. Damos valor al gran trabajo de los jugadores activos. Tendremos picos altos y bajos, pero me da mucha confianza nuestra defensa. Sin acierto nos tenemos que sostener con defensa y empieza a ser un criterio claro en nuestros jugadores".

Integración de Rudez y los lesionados

"Damjan no ha entrenado aún con el equipo. Este sábado hará lo poco que hagamos. Está dado de alta, pero evidentemente contamos con la rotación de once de hoy para el domingo, aunque puntualmente podemos contar con él. A partir del lunes, que entrenará con todos, podrá empezar a aportar cosas al equipo. A su ritmo, porque lleva mucho sin entrenar. Somos conscientes de la dificultad que hemos pasado y debemos ser pacientes con los regresos. Cruzar dedos porque vuelvan bien. Esperamos tener una rotación no tan corta, aunque no nos está yendo tan mal. Queríamos incluso dar descansos a Sam, Aaron y hemos podido. Esperamos recuperar a un par de jugadores lo antes posible para tener una rotación más eficaz. El trabajo es tan bueno que salen Josep y Hlinason y aportan".