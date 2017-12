"Somos especialistas en dejar escapar ventajas de forma inmediata"

f. c.

Txus Vidorreta no ha podido ocultar su frustración tras una nueva derrota del Valencia Basket en Euroliga, la octava consecutiva, ante Estrella Roja. El técnico 'taronja' ha reconocido estar "frustrado" después de dejar escapar de nuevo una gran renta en el marcador para terminar perdiendo un nuevo partido que complica mucho las cosas en Euroliga.

"Durante el primer cuarto vimos que eran más fuertes físicamente que nosotros. Con nuestros problemas con el rebote ofensivo quisimos jugar con el equipo más grande posible. Luego hicimos un gran trabajo, con gran defensa y ataque. Al final, recibimos un gran parcial final, desaparecimos y perdimos el partido", ha sido el primer resumen de Vidorreta sobre lo visto en La Fonteta.

Más en concreto sobre la remontada en el último cuarto del Estrella Roja, Vidorreta ha comentado que "en caliente se te ocurren muchas cosas. Hemos hecho un gran esfuerzo entrenadores y jugadores para dar la vuelta al partido. Hemos ajustado cosas que ni hemos podido entrenar. Con 'Dubi' solo pudimos entrenar al cinco. Hemos colocado a Fernando al dos, crecimos atléticamente, nos vino bien, pero este es un juego y aquí también hay rachas. Cuanto más te esfuerzas más suerte tienes, pero aquí en Valencia Basket no la estoy teniendo. Soy el máximo responsable. Vamos a luchar por ello, pero me siento un poco frustrado", ha asegurado Txus.

Para el técnico se trata, claramente, de un tema piscológico. "Está siendo un factor mental. No ser capaces de cerrar los partidos nos está pesando como una losa, especialmente esta racha de partidos que hemos perdido al final. Es un resorte que cambiará en la medida de que recuperemos jugadores para tener una rotación más normal. Remontadas nos han hecho siempre, pero este año pasan cosas difíciles de explicar", ha asegurado Vidorreta.

El preparador vasco ha reconocido que el club solo le ha "transmitido mucho ánimo", pero él ha seguido insistiendo en que está "tocado", aunque ha asegurado que mañana estará "a tope".

"Hay que poner en valor el buen baloncesto con todas las bajas. Tenemos la competición muy cuesta arriba, pero no he llegado al Valencia Basket por mi cara bonita. Vamos a seguir picando piedra todos los días. He venido para quedarme, pero estoy frustrado y va a ser una noche complicada", ha concluido Vidorreta.