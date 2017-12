Rajada de Pablo Laso tras la expulsión de Doncic

El entrenador del Real Madrid Pablo Laso, preguntado por el arbitraje tras su victoria ante el Valencia Basket en Euroliga, ha preferido "no hablar", aunque ha apuntado que en la expulsión de Luka Doncic los colegiados "rearbitraron el partido".

"Si te pitan una técnica e intencionada antes, estás fuera. En la jugada pitan falta intencionada a Pleiss, pero ven la sangre y rearbitran el partido y pitan intencionada a Luka y técnica a Vidorreta. No sé si en el VAR en fútbol se hace, pero en baloncesto no se puede hacer, no se puede rearbitrar. Ha sido falta en ataque de Luka, pero no antideportiva. Esa es la jugada que provoca de Luka tenga luego que abandonar la pista. Tiene que ser listo y aprender", ha explicado.

Sobre el nivel de arbitraje en lo que llevamos de Euroliga, Laso ha vuelto a demorar su respuesta durante muchos segundos.

"No se si hablar o no hablar. Prefiero callarme a decir lo que pienso, pero hay datos increíbles, si se estudian las estadísticas. Lo que está claro es que en esta competición están los mejores equipos de Europa y los mejores jugadores de Europa y creo que los jugadores deben tener protección, respeto, o cómo quiera que lo llamemos porque están a 180 pulsaciones", ha apuntado.

Vidorreta, técnico del Valencia Basket, se ha posicionado en una línea similar tras el partido.