El Valencia Basket viaja el martes para evitar la huelga de jugadores

La decisión de cinco jugadores de la plantilla de manifestarse el domingo a través de las redes sociales a favor de la postura de la ABP pilló por sorpresa a los responsables del, quienes no han querido dejar pasar ni un solo día para reunirse con ellos y valorar la complicada situación de una huelga que afectaría directamente a la disputa de la

Una reunión en la que el club ha tomado una medida drástica para evitar problemas en la disputa de Copa del Rey. Así, teniendo en cuenta que la huelga del miércoles podía hacer que los jugadores no se subieran al avión, el club ha decidido adelantar su viaje un día para poder viajar con todos sin problemas independientemente de si los jugadores deciden hacer o no huelga a partir del miércoles. Algo que no afectaría a la disputa del partido del jueves contra el Iberostar Tenerife salvo que los jugadores decidan ampliar la huelga más días.