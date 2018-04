Rafa Martínez y ´Dubi´, valencianos de adopción

El Valencia Basket atraviesa su momento más bajo de ánimo en toda la temporada. La derrota ante el UCAM Murcia el pasado domingo en La Fonteta acabó con la paciencia de buena parte de la afición taronja y se escucharon pitos contra Vidorreta y el equipo. Por eso, es momento que los pesos pesados del vestuario den un paso adelante y lideren a los más jóvenes y recién llegados. En el Valencia Basket hay dos jugadores que cumplen claramente ese rol de líderes, y no son otros que el capitán Rafa Martínez y el alma dentro de la cancha, Bojan Dubljevic. Ambos han hablado para la ACB y la Euroliga respectivamente, y como no podía ser de otra forma, han refrendado su amor al que es y será siempre el club de sus vidas.

El escolta de Santpedor alcanzará este domingo, en el choque ante el Delteco GBC, los 500 encuentros en la Liga ACB, y en una entrevista para la web de la Liga dijo que de todos los partidos que ha disputado, se queda con último de la final de la pasada campaña que supuso el título para el Valencia Basket. «He tenido la suerte de jugar grandes partidos, pero me quedo con el último de la final. Jugamos un segundo cuarto espectacular. Fue un partido donde todo el mundo tuvo su momento y pasamos por encima del Real Madrid», recordó. «Siempre sueñas con levantar algún título y he tenido la suerte de levantar cuatro, pero me quedaba la espina de ganar algún título en la ACB y la pasada campaña lo conseguimos», añadió 'el capi'.

Rafa asegura que vive «el día a día, el momento. Disfruto en cada entreno y cada partido y no me he planteado nada. Voy paso a paso con la idea de llegar al final de la temporada lo mejor posible y a partir de ahí, en verano, decidir qué hacer. No pienso en la retirada, aunque está claro que cada vez está más cerca, pero me encuentro bien y eso es lo más importante y creo que puedo jugar bastantes años», concluyó el ídolo taronja.

Dubljevic, por su parte, atendió a las preguntas de la Euroliga, en una entrevista en la que declara una vez más su amor por el Valencia Basket y por la ciudad. «València me aceptó como uno de los suyos. Seis años después, soy ya como un valenciano más y mi objetivo es quedarme aquí el máximo posible», recordó 'Dubi', quien ya ha manifestado en más de una ocasión su deseo de seguir ligado de por vida a la entidad taronja.

El montenegrino confiesa que sus inicios en València no fueron fáciles. «Todo era diferente. La mentalidad de la gente, la cultura, todo. Fue muy difícil para mí al principio», confiesa el pívot montenegrino, quien recuerda perfectamente la única vez que se enfrentó al Valencia Basket, cuando aún militaba en el Buducnost de su país en una eliminatoria de Eurocup. «Recuerdo que les ganamos en la ida y era la primera vez que el Buducnost ganaba a un equipo español en Podgorica. Jugamos muy motivados y yo tuve un gran partido. Luego fuimos a València y nos destrozaron. Eran mejor equipo. Solo estuve un día en València, pero todo el mundo me decía que era una gran ciudad, y cuando me llamó el Valencia Basket me puse muy feliz».

Dubljevic, que en La Fonteta ese día hizo 17 puntos con 7 de 7 en tiros de dos, reconoce que más tarde elegiría València por delante de otras ofertas gracias a los consejos de su prima, Jelena Dubljevic.