El elogio que le llega a Joan Sastre desde la NBA

Sergio Scariolo no ha podido contar aún con los jugadores de Euroliga ni de NBA en los partidos de las llamadas 'ventanas FIBA', pero hay uno de ellos que ya se ha ofrecido públicamente para ir convocado en la próxima lista del seleccionador: Álex Abrines.

Eso sí, el jugador de Oklahoma City Tunder, que está disputando los playoff por el título en la NBA, no está convencido de que Scariolo le convoque y además deja claro que en su posición hay algún que otro jugador de mucho nivel, entre los que destacó por encima del resto a un taronja. "En los últimos veranos he tenido la suerte de estar con ellos, pero eso no quiere decir que no tenga que emplearme a fondo porque hay otros grandes jugadores que pueden entrar en mi posición. Por ejemplo, Joan Sastre hizo un gran trabajo en el Eurobasket y hay algún otro jugando realmente bien en la Liga Endesa y en la selección.

España lidera el Grupo A de clasificación europeo para el Mundial de China con un pleno de cuatro victorias en las primeras jornadas y la tercera 'ventana' se disputará a principios de verano. En sus próximos compromisos, el equipo español visitará a Eslovenia (25 de junio) y recibirá a Bielorrusia (1 de julio).

"Vamos a ciudades pequeñas donde la afición se vuelca y los pabellones están abarrotados. Es realmente agradable mostrar un baloncesto de calidad en estas partes de España que no siempre tienen la oportunidad de disfrutar de baloncesto de este nivel", subrayó Abrines, quien vivió una experiencia "genial" en el Mundial 2014. "En los momentos difíciles, cuando el otro equipo está en racha, pueden ayudarte a reaccionar y volver a entrar en el partido", agregó.