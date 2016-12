Antonio Sivera, un guardameta de oro para el Valencia

El trabajo tiene recompensa. El guardameta español más prometedor del año se llama Antonio Sivera y defiende la portería del Valencia CF - Mestalla. El Comité Técnico de Futbol Draft ha escogido al jugador de Xàbia como titular en su Once de Oro, por delante de Unai Simón y Juan Soriano. Sivera comparte equipo con talentos cristalinos como Asensio, Vallejo, Merino, Oyarzabal o Javier Ontiveros, la sensación del Málaga. Un lujazo de selección. El alto rendimiento del cancerbero, dentro del engranaje colectivo de filial, su titularidad consolidada, sus números y su evolución han conquistado a un consejo de sabios formado por Julen Lopetegui, Albert Celades, Luis de la Fuente, Santi Denia (los seleccionadores de las distintas categorías de España), miembros de la RFEF, de LaLiga, AFE o de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas y especialistas como Vicente Miera, Iñaki Sáez o Miguel Ángel España, entrenador de porteros de la Federación. Tienen crédito.

Los premios de la cantera del fútbol español también han reconocido a otro proyecto de fenómeno valencianista: Toni Lato, lateral izquierdo del Mestalla y canterano del primer equipo. El zurdo de la Pobla de Vallbona tiene presencia entre los 33 mejores valores y forma parte del Once de Bronce, junto a jugadores como Marc Roca (Espanyol), Fabián Ruiz (Betis) o Carles Aleñá (Barça). Es el futuro.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas fue el escenario donde Futbol Draft definió ayer sus tres onces para 2016, con la presencia de Lopetegui como presidente del Comité Técnico. La consideración proyecta a Sivera como una de las realidades incipientes del balompié nacional, presente para un filial que ha despedido el año metido en la lucha por las posiciones de play-off, futuro para el Valencia y para la seleción. La portería de la Sub21 está planteada para Kepa Arrizabalaga –Once de Oro 2013, 2014 y 2015–, Athletic, pero las otras dos plazas de están abiertas. Rubén Blanco (Celta, 1995) y Pau López (Tottenham, 1994) van por delante, aunque la temporada de Sivera es contundente. Acudir al Europeo de Polonia 2017 no es fácil, pero el guardameta valencianista estará seguro entre los primeros candidatos para el próximo ciclo Sub21, cuya fase final será en Italia (2019) y repartirá plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Evolución constante

Antonio Sivera fue campeón de Europa Sub19 en el verano de 2015, en tierras griegas, donde fue proclamado en el Equipo del Torneo junto a Lucas Hernández (Francia, Atlético), Kinsgley Coman (Francia, Bayern de Múnich), Timo Werner (Alemania, RB Leipzig) y los españoles Jesús Vallejo, Marco Asensio, Dani Ceballos y Borja Mayoral, todos en el Once de Oro, más Rodrigo Hernández, Once de Plata Futbol Draft 2016.

Ahora que se plantea el desarraigo y se habla de sentimiento de pertenencia quebrado, como problemas del Valencia CF, Sivera rompe en el horizonte como alternativa hecha en casa, valencianista y de Xàbia. La presencia de Jaume, Alves y Ryan no facilitan su advenimiento, la cuestión es quemar etapas con éxito. El primer paso importante lo está dando en el filial, con Curro Torres. La temporada pasada ya apareció con éxito en la Youth League, la Champions juvenil de la UEFA. En estos primeros meses ha tenido un desarrollo técnico, táctico y físico notable. Ha potenciado virtudes y pulimentado defectos. Si Ryan sale en enero, lo normal es que avance como tercer portero.

Sucesor de Gayà y Santi Mina

Antonio Sivera ha tomado el relevo de José Luis Gayà y Santi Mina como miembros del Once de Oro Futbol Draft. El año pasado, los dos valencianistas formaron la banda izquierda de un equipo con Héctor Bellerín, Jonny, Saúl Ñíguez, Óliver, Denis Suárez, Samu Castillejo e Iñaki Williams. Munir, estuvo en el Once de Plata. El Valencia ha tenido presencia continuada en las once ediciones del premio. Paco Alcácer, Juan Bernat, Sergio Canales, Isco, Jordi Alba, Juan Mata, David Silva o Raúl Albiol han aparecido como representantes destacados del Valencia y de su fútbol base o su buen ojo con los jóvenes.

En la presente edición, hasta diez valencianistas aparecieron seleccionados por los especialistas del Primer Comité, entre los 132 mejores jugadores jóvenes del fútbol español. Junto a Sivera y Lato estuvieron Carlos Soler, Fran Villalba, Javi Jiménez, Centelles, Rafa Mir, Alex Blanco (la temporada pasada en el Barcelona), Toni Martínez (traspasado al West Ham) y Fran Navarro. En el segundo comité (corte con los 77 mejores) resistieron Villalba, Lato y Sivera; que también sobrevivieron al Tercer Comité (los 55 mejores). Fran no ha llegado al último. El Valencia tiene cantera... otra cuestión es cómo se gestiona/ guía el último eslabón de la cadena (captación, formación, promoción) relacionado directamente con el ´gran salto´, con el paso del Juvenil al filial y del filial al primer equipo o a la elite.