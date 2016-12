Anil Murthy y García Pitarch analizan la salida de Prandelli

El consejero del Valencia Anil Murthy afirmó este sábado que el técnico italiano Cesare Prandelli quería salir de club y ha buscado excusas para poder hacerlo. Así lo indicó en la rueda de prensa que ofreció este sábado junto al director deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch, un día después de la dimisión del ex seleccionador italiano.

Este viernes, Prandelli presentó su dimisión "irrevocable" como entrenador del club, que fue aceptada, e informó de que Salvador González "Voro" pasaba a dirigir a la plantilla valencianista. Murthy explicó que hace veinticuatro horas se habían reunido con Prandelli para hablar de fichajes en el mercado de invierno y que le supuso una sorpresa conocer ayer que decidía abandonar el club una semana antes del inicio del mercado de invierno.

"¿Qué hacemos?, ¿le paramos?, ¿le convencemos? En principio y dada la delicada situación de Valencia, mi idea fue hacerlo, pero luego me hice algunas preguntas y cambié de opinión", indicó Murthy. "¿Qué tipo de persona espera que el club garantice cinco o más fichajes de jugadores de 26 años a una semana del inicio del mercado?, ¿quien con su experiencia decide que no puede hacer nada más para que el equipo mejore?, se preguntó el consejero del Valencia. Añadió que una persona "que no tiene soluciones, que ha decidido que este no es su desafío, que se ha dado por vencido, que ha sumado seis puntos en tres meses", lo que busca son excusas para irse. También explicó que se había reunido con los jugadores para animarles y que Salvador González "Voro" había "dado un paso al frente" para asumir la dirección del equipo.

Posteriormnete insistió en la sorpresa que le supuso la dimisión y que este es el momento de trabajar porque no había un plan previo a su marcha. "La prioridad ahora es la plantilla y Voro y poco a poco vamos", indicó Anil Murthy cuando explicó el mensaje que le ha trasmitido Peter Lim, el máximo accionista del Valencia.