Gayá y Santos quieren estar el lunes en Pamplona

José Luis Gayá y Aderllan Santos han completado el entrenamiento junto al resto de compañeros y sus opciones para estar al menos a disposición de Voro González son cada vez mayores. El lateral izquierdo y el central quieren estar en Pamplona y reforzar una defensa muy mermada por las bajas.

El de Pedreguer completó el entrenamiento por segundo día consecutivo y, aunque todavía siente molestias en la clavícula, su voluntad es la de estar. El brasileño, por su parte, se probó hasta el final y no se descarta que llegue a tiempo. Ambos se unirían así a un Eliaquim Mangala con el que cuenta Voro para jugar contra Osasuna el próximo lunes en El Sadar. El francés está preparado para volver al centro de la defensa y es el que más claramente apunta a titular. Si Santos no llega a tiempo Mario Suárez podría ser su acompañante. El que está descartado con toda seguridad es Ezequiel Garay. El argentino se ejercitó al margen en la jaula de Paterna para recuperarse de su tendinitis rotuliana. Se llevó la mano a la rodilla en repetidas ocasiones. Las sensaciones aún no son del todo buenas.

Luis Nani está físicamente al cien por cien y regresará a la lista después de más de un mes de baja. El equipo entrenará este domingo por última vez antes de viajar el lunes a Pamplona.