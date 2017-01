Voro: "Tenemos una maldición en los últimos minutos"

El técnico del Valencia, Salvador González 'Voro', valoró la derrota en Copa frente al Celta de Vigo:

¿Qué valoración hace del partido?

Lo que está claro es que el resultado que llevábamos era muy complicado, hemos afrontado el partido para competir bien, con actitud. He visto al equipo bien, al final hemos perdido en una acción aislada en el último segundo del partido. Estamos tristes por perder así, ya es la segunda vez que nos pasa en poco tiempo. Estoy fastidiado porque los jugadores han hecho méritos para otro resultado, veníamos con esa intención. Teníamos un buen resultado y aunque no afectaba a la eliminatoria, sí lo hacía a nuestra credibilidad. Nos vamos un poco fastidiados, es triste perder al final.

El equipo vuelve a encajar en los últimos minutos.

Pienso que el equipo ha merecido algo más que ese gol en el último instante... Era un premio creo que merecido pero estamos teniendo una maldición en los últimos minutos. Ese gol ha sido una pequeña decepción pero hay que salir adelante. Hasta que no pita el árbitro hay partido y en esos instantes no cae la moneda de nuestro lado, no podemos hacer más que intentar corregirlo, es una pequeña maldición. El partido ha servido para competir y ver a gente nueva, es una lástima no sacar un buen resultado, anímicamente lo merecíamos.



¿Le han comunicado algo sobre las negociaciones con Zaza?

No, no sé nada, no me han comunicado nada.

Hoy han sido protagonistas muchos jugadores que habitualmente no lo son.

La idea que llevábamos era que tuvieran minutos para poder competir y reivindicarse, era a lo que veníamos. La prioridad es el partido del domingo contra el Espanyol pero los que han estado hoy han demostrado que pueden aportar, los canteranos están aprovechando las oportunidades, es un proceso. Estoy contento con el esfuerzo, fastidiado por el resultado final pero mañana hay que levantarse otra vez.

¿Cómo está Javi Jiménez? ¿Y Carlos Soler?

Tiene un problema en el tobillo, está con hielo, vamos a ver la evolución. Es una lástima porque ha competido bien, ha crecido con respecto al otro partido. Los jugadores necesitan minutos y por ahí hemos pasado todos. Esperemos que sea poca cosa. Lo de Carlos Soler era un cambio que ya estaba pensado, está bien.

Ha reservado a los titulares.

Sí, en las últimas semanas hemos tenido problemas en el centro de la defensa, también en el lateral izquierdo. Afortunadamente hoy ha regresado Gayà, que se ha recuperado del problema de la clavícula. Es importante que esté disponible para ayudar al equipo.