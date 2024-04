El superalimento favorito de los chefs con propiedades medicinales

El azafrán es uno de esos superalimentos que sirven para todo. Ofrece color, sabor y aromas, razones suficientes para que esa una de las especias favoritas de los chef. Entre otros Pedro Rodríguez, chef de El Retorno, el cual señala que el azafrán ofrece “identidad” al plato entre otras cosas.

«La gente piensa que basta con echar las hebras para hacer magia, y no es así. El azafrán hay que triturarlo bien en un mortero o envolverlo en papel y aplastarlo con una cuchara. Así se obtiene un polvo que vertido en el plato le da un sabor inconfundible. Si lo que se prefiere es potenciar el color, se hace con él una infusión», señaló el chef.

El azafrán puede funcionar para muchas cosas, pero la favorita de los cocineros es para los arroces y sobre todo para la paella. Igualmente, también puede ser usado para el gazpacho manchego, ensaladas con escabeches, pescados como el bacalao...

Este famoso condimento además de ofrecer un buen sabor también tiene propiedades medicinales. Entre otras cosas es digestivo, antidepresivo y antioxidante, además de también ser conocido por sus aplicaciones cosméticas.

¿Cuánto azafrán hay que usar?

Por usar más azafrán tu plato no va a estar mejor. Tampoco hay una cantidad exacta de cuanto usar, pero sí que se recomienda utilizar alrededor de ocho hebras por ración. También depende del plato claro está, pero tampoco debemos quedarnos cortos porque si no el azafrán no nos ofrecerá todo su potencial como especia.