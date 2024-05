El valencianismo necesita periodistas honrados

Una de las ideas que rebotan en la cabeza de los periodistas que dejan la Universidad dice así: «El periodismo tiene como importante función social la de ejercer de cuarto poder. Es decir, tratar de informar siendo lo más veraz posible con un fin democrático, que el ciudadano sepa la realidad de lo que pasa y, a su vez, que el poderoso se sienta controlado y no trafique a sus anchas con la información». Sin embargo, con los años, para muchos de los que pasaron por las aulas, los intereses particulares se hacen más relevantes que la ética y el público. Y no es necesario irse muy lejos para comprobarlo. Cerca, en la València de Meriton, tenemos ejemplos a cascoporro. Tanto la ciudad, en clave política, como el valencianismo necesitan una prensa más honrada. Periodismo y no propaganda. Profesionales que no entreguen su silencio por unos miles de euros cuando la afición clama ayuda contra Lim. Profesionales que sean capaces de abrir los ojos y ver las carencias de la plantilla de agosto a mayo y no, como sucede recurrentemente cada año, solo un par de semanas entre el final de la Liga y el comienzo del mercado de fichajes. Periodistas que no se camuflen en una falsa moderación a cambio de la desinformación de Meriton o promesas de un trabajo en el club. Que no se callen y, sobre todo, que no callen a nadie con el servil «ponlos tú». El aficionado está en su derecho -y deber- de alzar la voz en defensa del Valencia CF. Ni los seguidores ni los periodistas estamos para comprar la SAD.

Suscríbete para seguir leyendo