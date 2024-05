Continua la celebració per l’ascens al Palau de la Generalitat

El CD Castellon va ser rebut en el Palau de la Generalitat Valenciana per a celebrar l’ascens a Segona Divisió que es va produir el passat dimecres 6 de maig. L’equip albinegre s’ha compromés a poder «tornar prompte a triomfar» i a celebrar un altre ascens, tal i com han assegurat el capità de l’equip, Salva Ruiz, i el conseller del club, Alberto González.

Els jugadors, cos tècnic i directiva van ser nomenats un a un y rebuts pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el vicepresident primer i Conseller de Cultura i Esports, Vicente Barrera, als que van entregar una samarreta commemorativa del triomf i, també, una bufanda.

El capità valencià també va destacar que «és un orgullo portar el nom de Castellón i la Comunitat Valenciana per tota Espanya» i en el futbol professional. Per la seua part, Mazón va reconéixer la capacitat de mobilitzar a una afició que ha arribat a plenar Castalia i que va ser capaç de viatjar a Murcia el passat dissabte, amb més de 4.000 seguidors: «En una divisió com Primera RFEF parlar de més de 13.000 abonats és espectacular», va agregar.

L’equip va començar la seua celebració des del moment que van descobrir que, definitivament, eren de Segona Divisió, amb la derrota del Córdoba contra el Granada B per 3-0, un partit que van veure tots els jugadors junts.

La següent festa va ser el passat dissabte amb una rua per la ciutat de Castellón i, finalment, en l’Ajuntament de Castellón, on es van reunir un total de 35.000 aficionats a la plaça.

D’aquesta manera, Mazón va animar a la plantilla a continuar amb la festa, perquè «és una celebració després de molt de sacrifici i treball. Haveu anat com un avió» i els va recordar que «sou uns referents per a molts joves».

Abans d’acomiadar a la representació albinegra va donar la «enhorabona al Castellon» per a posteriorment realitzar-se una fotografia oficial amb l’equip mentres sonava l’himne del Pam Pam Orellut, una instantània en la qual han participat la consellera castellonense del Govern valencià, Salomé Pradas, i la consellera d’Esports de la ciutat, Maica Hurtado, a més de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Sense dubte va a ser un ascens que sempre recordaran i, ara, l’objectiu estarà en aconseguir pujar poc a poc a Primera Divisió.