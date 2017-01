"Todos jugamos ante el Espanyol"

El entrenador del Valencia CF ha apelado a la unión de todos para sacar adelante al equipo. "Esperamos ofrecer una victoria a los aficionados. La afición lleva un año de sinsabores, disgustos y no le podemos pedir, pero necesitamos que estén a nuestro lado. Todos, jugadores y afición, jugamos ante el Espanyol. Tenemos que salir de esta situación todos juntos. El futbolista se debe sentir respaldado, para sentirse mejor, Juegan los futbolistas, pero necesitamos el apoyo de la afición. El Espanyol tiene que notar que tiene una afición rival que le va a apretar. Mañana -por el domingo- nos va a dar ese plus que el equipo necesita".

¿Qué hace falta para ganar?

"Hace falta ser competitivos, tener las ideas claras...estamos compitiendo bien y nos faltan pequeños detalles. Este es el camino, no tenemos otra. Tenemos un partido importantísimo en Mestalla con nuestra gente. Para iniciar el camino de salir ahí, tenemos que ganar. El equipo lo va a dar todo. Esperemos que ofrezcamos una victoria a la gente y a nosotros mismos".



Te enfrentas a Quique, al que bien conoces ¿has hablado con él?

"No he hablado con él aunque tenemos una gran relación. Hemos jugado juntos ocho años y la amistad existe, pero cada uno debe pelear lo suyo y defender a su equipo. Cada uno hará lo posible para que su equipo gane. No he hablado con él".

¿Esta noche llega Zaza a Valencia, ojalá sea el delantero que necesita el Valencia?

"Parece que se está cerrando. Llega en un momento delicado con el palo gordo de la lesión de Rodrigo, que se estaba sacrificando y dando la cara por el equipo, en una posición en la que necesitamos cuanto más gente mejor. Es una desgracia, esperemos que se recupere pronto. Zaza es un jugador contrastado, internacional, que lo quería la anterior secretaría técnica y el anterior entrenador. A pesar de que no haya jugado mucho en Inglaterra es un jugador con carácter y que nos va a ayudar mucho".

¿Cómo va a responder Garay tras su lesión? ¿Vinicius se queda?

"Garay viene de una lesión de un mes. Está recuperado pero el futbolista necesita de minutos para volver a competir. No tenemos muchas más opciones. Si no habría que volver a poner a un jugador fuera de posición. Garay tiene oficio, nos puede ayudar. Las necesidades son así, no tenemos otras opciones. En tres semanas estará mejor. Somos 18 jugadores y Vinicius está en la convocatoria, los jugadores disponibles son los que son. El otro día nos ayudó, marcó y si consideramos que nos puede ayudar, saldrá a jugar. No contemplo su salida ni descarto nada. Ahora se ha lesionado Rodrigo".



¿El otro día hablabas de maldición, dónde está el gafe?

"Estamos pasando por una mala racha. En los últimos minutos estamos perdiendo puntos, tenemos que cerrar bien los partidos, para que el equipo esté mejor en los últimos minutos, tenemos posibilidad de mejora".

¿El Espanyol se ha hecho más equipo con la mejora de la defensa desde la llegada de Quique, es allí dónde se debe fijar el Valencia?

"En ello estamos, debemos mejoraer defensivamente. El Espanyol trabaja muy bien ese aspecto, tiene jugadores para desarrollar esa cualidad, debemos trabajar en defensa, se requiere tiempo y estamos en ello. El objetivo es que el equipo no encaje goles, es un punto de inflexión que debemos cerrar para poder crecer. Esperemos que este domingo podamos mantener la portería a cero".

¿Están previstos más refuerzos en la delantera por la lesión de Rodrigo?

"No he hablado. La lesión ha sido muy reciente. El club va a intentar buscar soluciones para tener las máximas garantías. No se ha valorado de momento una segunda incorporación".