El Valencia busca su cuarto triunfo consecutivo

El Valencia Femenino recibe este sábado por la mañana (10:45 horas) al Espanyol en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva -la entrada para el público es gratuita-. Las valencianistas afrontan el compromiso ante las pericas con el objetivo de acercarse en la clasificación de la Liga Iberdrola a los tres de arriba. Ganando este sábado se situarían, al menos de forma provisional, en tercera posición con 36, con un punto más que el Levante UD, que juega el domingo frente al Rayo. Cristian Toro apurará hasta el último momento para ver si puede contar o no con la Mari Paz, que arrastra molestias musculares desde el último partido en La Romareda. El técnico, eso sí, recupera para este partido a Estefania Banini aunque sigue teniendo las bajas de Romero, Leles, Gio y Neus.

Precisamente Mari Paz es una de las dos componentes de la plantilla con pasado en el Espanyol. Allí coincidió con Débora García. La jugadora de de Santa Coloma de Gramanet, que se ha hecho con un puesto en el once por banda derecha, se medirá al equipo donde se formó como jugadora: "Al Espanyol llegue con 13 años y me fui a los 24 años, crecí tanto a nivel deportivo como personal". "Es un rival complicado que tiene muy buenas jugadoras aunque la clasificación no demuestra el equipo que tienen, pero estoy segura que será un partido difícil y bonito de competir. Hay que salir con ganas, confiando en cada una de nosotras y a por todas", explicó Débora, que de su etapa perica únicamente se medirá a Alba Pomares. La jugadora recuerda con mucho cariño su etapa en el Espanyol: "Mi mejor recuerdo es cuando ganamos la Copa de la Reina con Luis Carrión que fue de lo mejor que he vivido en el club y cuando debuté en Champions con Santi Fernández con 16 años".

Volviendo al presente, Débora asegura que buscarán la primera victoria en casa en este 2017: "Somos un equipo que trabaja según el rival y lo hace partido a partido. Queremos los tres puntos para seguir sumando, si el Levante pierde y les pasamos pues mejor, pero nosotras nos fijamos en nuestros puntos y no en quien está por delante en la clasificación".



Un Espanyol en horas bajas

El rival, décimo cuarto con 10 puntos, encara este partido sabiendo que debe, cuanto antes, darle la vuelta a esta racha tan negativa. Las catalanas no saben lo que es ganar a domicilio en la presente temporada. Su entrenador, Luis Miguel Marín avisa de la dificultad del encuentro: "El Valencia es un adversario con un gran potencial ofensivo. Tiene jugadores determinantes como Mari Paz, pero también futbolistas mucho criterio en todas las líneas. Además cuenta con un banquillo muy completo. Domina mucho las transiciones ofensivas, está peleando por los primeros puestos de la clasificación y es un club que lleva años apostando mucho".