Anil Murthy : "Nadie dijo aparte de Prandelli que vendrían cuatro fichajes"

El consejero ejecutivo Anil Murthy ha visitado la Agrupación de peñas pàra trasladar un mensaje de tranquilidad a los aficionados y someterse a unas pocas preguntas de los peñistas, que le trasladaron el malestar existente por la marcha del equipo y del club. Le dijeron que la afición está harta de que se la engañe, lo último con la revolución anunciada para este mercado de invierno que se ha quedado para otra ocasión, porque él mismo dijo estar satisfecho igual que Alexanko con lo que se ha hecho para reforzar el equipo. Y él se defiende: "¿Quién dijo que vendrían cuatro fichajes? Vamos a hablar de los hechos. Nadie ha dicho aparte de Prandelli que vendrían cuatro, ni Voro ni yo ni nadie. He dicho que estoy contento dadas las circunstancias. Al final pudimos fichar más, no Messi ni Ronaldo, pero el resultado para mí es bueno dadas las circunstancias desde final de diciembre".

Murthy traslada a los peñistas su optimismo diciendo que "vamos a luchar con la plantilla que tenemos, son suficientes". En su discurso inicial, antes del turno de preguntas, ya había adelantado que "tenemos una plantilla competitiva y nuestro míster, Voro. Soy optimista, las cosas van a mejorar".

En su discurso ha afirmado que "hace dos años desde la compra de Meriton. ¿Qué hemos conseguido? Lo más importante, sin visibilidad, la estabilidad institucional; para la afición lo más importante es ganar partidos, es normal. El ejemplo son los órganos del cuerpo que permiten funcionar bien, las bases de funcionamiento del club son fuertes, sin eso los éxitos no son sostenibles, una montaña rusa que conocéis desde hace años. El Valencia seguirá un camino de gastar con responsabilidad para asegurar el futuro del club. Ahora nos centraremos en construir una estructura deportiva para largo tiempo, no precipitarnos, si no volveremos a la montaña rusa".



No viene de China, sino de Singapur

Destaca que "por primera vez el club tiene un dueño con mayoría institucional, no viene de China, sino de Singapur. Pasamos un periodo de transición, él quiere la tranquilidad de que el club está en buenas manos. Lo más importante es acabar este periodo de adaptación, el dueño y los valencianistas comparten el objetivo de un rendimiento sostenible, si aguantamos este periodo el Valencia CF será un club grande a largo plazo".

También se ha referido a las peñas para decir que "tienen un papel importante. Algunas quieren que fallemos, pero para mí las peñas forman el corazón y el alma. Quiero colaborar con vosotros para acelerar el periodo de adaptación. El sábado contra el Eibar tenemos un partido muy importante, el club quiere agradeceros este apoyo. El sábado os lo van a demostrar con hechos en el campo".