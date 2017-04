Mari Paz: "Jugar en Mestalla es un sueño, ojalá se llene"

La delantera del Valencia vive un gran momento: satisfecha con los resultados del equipo y feliz a nivel personal como segunda máxima goleadora de la Liga Iberdrola y entrar de nuevo en los planes de Jorge Vilda con la selección. Mapi está ilusionada por jugar el Derbi ante el Levante en el feudo valencianista y quiere luchar por entrar en puestos de Champions

23 goles y sin dejar de marcar en este año, ¿feliz?

Mucho. Me siento muy bien. El año pasado tuve muchas lesiones y he trabajado mucho para intentar no lesionarme e intentar estar en todos los partidos. El nivel del equipo, también, es muy alto y así es más fácil marcar goles.

De dos en dos o de uno en uno... menuda racha de goles llevas.

Si es una racha esperamos que dure mucho. Es como todo en la vida, tienes partidos que tienes mil ocasiones y no entra ninguno y luego tienes otros que tocas dos y entran los dos. Lo importante es que dure.

¿Se puede decir que Mari Paz es ´killer´ de profesión?

Soy delantera y vivo del gol. Sin mis goles no habría llegado a la elite del fútbol.

¿Vives tu mejor momento?

Creo que sí. En el Valencia he encontrado mi mejor versión, llevo ya cuatro años aquí, conocer al equipo hace mucho. Me encuentro en un gran momento.

Se ha formado un bloque en los últimos años, ¿es una de las claves de este Valencia Femenino?

Sí, seguro que sí. Somos un equipo. Se nota que somos bloque dentro del campo, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Eso nos hace estar arriba en la clasificación.

Defienden todas y atacan todas... ¿qué parte de culpa tienen sus compañeras en sus goles?

Mucha. Si no tuviera diez jugadoras detrás, que me dieran un pase o que defiendan bien para que llegue un balón, no llevaría 23 goles. Es un deporte de equipo. El premio se lo lleva el delantero pero el mérito es de todas.

Los goles de Mari Paz están dando muchos puntos al Valencia, sobre todo en las últimas jornadas.

Sí, eso es cierto pero es un trabajo colectivo. Yo me llevo el protagonismo del momento pero al final es un gol de todas.

Sus goles, equipo menos goleado de la Liga Iberdrola, solo una derrota... ¿hasta dónde puede llegar este Valencia Femenino?

Es el mejor año del Valencia desde que estoy aquí. Estamos muy bien, la racha es positiva y tenemos mucha confianza. Perdimos un partido ante el Levante que nos dolió un poco pero también algún empate que no nos esperábamos y que nos hubieran permitido estar más cerca del segundo puesto. Vamos ahora partido a partido y si podemos llegar a los dos primeros puestos sería genial.

¿La derrota en el Ciutat fue un punto de inflexión para vosotras?

No lo diría así. Son puntos que puedes perder en un derbi. Fue un día malo, sobre todo la primera parte no fuimos nosotras sobre el campo y después reaccionamos pero ya no pudimos darle la vuelta al partido.

Atlético de Madrid y Barcelona, ¿son inalcanzables?

A ver, por estadística aún podemos alcanzarlas pero los veo que pierden muy pocos puntos. Es muy complicado. Es cierto que al estar terceras miramos el segundo puesto pero de momento vamos a ir partido a partido, si ellas no pinchan estamos obligadas a seguir ganando.

¿Se puede soñar con jugar la Champions la próxima temporada?

Nuestra filosofía es ir partido a partido pero a mí me encantaría jugar una Champions con el Valencia y eso pasa por quedar segundas. Vamos a luchar. Hasta que los números digan que no podemos, por qué no soñar.

¿Lo tenéis más cerca que nunca?

Todos los equipos trabajan para poder estar lo más arriba posible. Ahora lo vemos ahí, que aún podemos conseguirlo y nuestra idea pasa por ganar todos los partidos y esperar que pinchen ellas alguno... pero no queremos pensar más allá del siguiente partido porque podemos quedar cuartas e incluso quintas. No hay que despistarse.

El calendario depara ahora enfrentamientos directos con Levante, Atlético y Barça... se va a decidir todo en este mes de abril, ¿no?

Es un mes duro. Nos vienen los pesos pesados de la Liga Iberdrola. Cuando pasen todos se va a ver por qué podemos luchar.

¿Miráis a los otros rivales a la hora de preparar el partido?

Trabajamos siempre un poco en función al equipo al que nos enfrentamos. No es lo mismo un partido ante el Barcelona que frente al Santa Teresa, no porque sea mejor o peor, sino porque son diferentes. Tienes que mirar sus puntos débiles para hacerles daño.

Viene ahora el choque frente al Santa Teresa, un rival complicado al que no se ha podido ganar, ¿no?

Somos favoritas pero es un partido muy trampa porque nunca le hemos ganado. Nos tienen el punto cogido y tenemos muchas ganas de ganar al Santa Teresa.

Y más jugando en casa.

Sí, claro. Y más ante nuestra afición. Tenemos muchas ganas de ganarles y poder seguir sumando victorias en Liga.

¿La afición es una gran ayuda?

Es súper importante para nosotras la afición. Sentimos el calor de la gente. Cuando el partido no va bien ellos son capaces de darnos fuerzas. Cada vez viene más gente, ahora estamos jugando en el Puchades y prácticamente se llena.

Y el Derbi será en Mestalla

Es un sueño. Jugar en Mestalla lo veíamos casi imposible. Me lo preguntas a principio de temporada y te digo que ni de broma vamos a jugar en Mestalla. Ojalá venga mucha gente a vernos. Imagina las que son valencianas... Será muy bonito, aunque de momento nosotras pensamos solo en el Santa Teresa.

¿Se nota el respaldo del club en los últimos años? ¿Ha cambio?

Mucho. Yo llegué cuando lo cogió el Valencia del colegio alemán y es un cambio brutal. No tiene nada que ver. Yo que he pasado por otros grandes, aquí veo un gran respaldo a todos los niveles, de instalaciones, servicios médicos... La presidenta, Layhoon, viene mucho a vernos, siempre baja al vestuario a darnos la enhorabuena. La sensación es que se nos tiene muy en cuenta.

Y eso hace que Mari Paz se sienta muy feliz en el Valencia, pensando en un futuro...

Sí. Estoy muy feliz. Eso es importante para un futbolista y para rendir bien después en el campo.

Y otra buena noticia: Vuelves a la selección, ¿feliz?

Es un premio esta convocatoria. Siempre he dicho que quiero estar bien en el Valencia, marcar goles para el equipo y si consigo ir a la selección pues perfecto. Es un orgullo poder estar otra vez seleccionada y voy a intentar aprovechar la oportunidad.

Tus números no le dejaban otra opción a Jorge Vilda.

Por números todo el mundo decía que tenía que ir, pero no creo que el seleccionador mire solo números. Él me conoce perfectamente y sabe lo que lo puedo dar.

¿Piensas en el Europeo?

A toda jugadora le gusta estar en la selección, jugar un Europeo es un sueño que me falta por cumplir. Es un sueño y un orgullo estar en la selección pero no me obsesiona.

¿Mari Paz o Mapi?

Según. A nivel futbolístico ya me conocen más como Mapi, aunque familiarmente soy Mari Paz. Fuera del campo prefiero que me conozcan como Mari Paz.

¿De dónde viene lo de Mapi?

Pues era una forma de abreviar mi nombre dentro campo. Me lo puso una amiga del Barcelona... y así se ha quedado.

¿Cómo decidiste ser futbolista?

Siempre he dicho que el fútbol me escoge a mí. Si me preguntas por mi primer recuerdo con el balón, no tengo. Le empiezo a dar al balón antes de poder recordarlo yo misma. Mis padres siempre me han dicho que antes de andar ya tenía un balón para jugar.

¿Soñaba con llegar a ser profesional en el fútbol femenino?

Creo que cuando eres pequeña sueñas con cosas casi imposibles. Yo veía jugar al Deportivo y decía: yo quiero ser como ellos. Yo era una niña pero pensaba que podía jugar con ellos. Luego conforme te vas haciendo mayor comprendes que no vas a jugar con ellos. El fútbol femenino ha dado un cambio y he podido llegar hasta donde estoy.

Desde que empezaste a ahora, ¿hay un gran cambio en la liga?

Un cambio brutal. De comunicación, servicios, respaldo de equipos, arbitrajes... es un cambio total.

¿Qué le falta al fútbol femenino?

Las ligas más potentes tienen más presupuesto económico y se puede potenciar más. Mucho pasa, por desgracia, por el dinero pero aquí en España se están haciendo cambios muy positivos.

¿Qué sueños tienes pendientes por cumplir?

A nivel de selección jugar un torneo grande como el Europeo de este verano y a nivel de club, me encantaría jugar la Champions con el Valencia y ganar un trofeo, un primer título sería muy bonito.

Y fuera del terreno de juego... Mari Paz es fisioterapeuta, ¿no?

Sí. Terminé de estudiar la carrera el año pasado, este año quería descansar un poco porque llevo toda la vida estudiando. Además de la carrera también he hecho en los últimos años un ciclo superior de deportes y el título de entrenadora. Muchas mañanas entreno en solitario y por las tardes con el equipo.