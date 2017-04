Murthy cree que la mayoría de la afición apoya a Peter Lim

Anil Murthy, presidente del Valencia a partir del próximo 1 de julio, cuando Layhoon Chan abandonará el cargo que ha desempeñado en los últimos dos años, ha concedido sus primeras palabras después de su rueda de prensa en el diario Today Online de Singapur. "El Valencia ?explica Murthy? es un gran club en España con una gran historia en el fútbol europeo. Sin embargo, es cierto que no hemos hecho bien en el campo esta temporada y la pasada. Tenemos las herramientas para tener éxito y ese es mi objetivo. Queremos mejorar el club en muchos aspectos, con un solo objetivo en mente: ganar".

Al consejero ejecutivo le preguntan por las protestas de la afición y responde que "los aficionados son naturalmente infelices cuando su equipo no lo está haciendo bien. Algunas personas han manifestado su infelicidad repetidamente fuera del estadio ?todos hemos visto las imágenes en la prensa?, sin embargo, al igual que en la política, no todo en el fútbol debe ser tomado por su valor nominal. No todas las protestas son con objetivos inocentes. Confío en que la mayoría, aunque están descontentos con los resultados, siguen apoyando al club y al Sr. Lim".

"Los aficionados en Valencia son conocidos por su nivel de exigencia. No esperamos que los aficionados se comporten de manera diferente, pero con buenos resultados estoy seguro de que conseguiremos traer de vuelta a los aficionados para llenar el estadio en el apoyo a su equipo ", dice.

"Nuestro objetivo es alcanzar un nivel consistente y sostenible de rendimiento que verá al club terminar en lo alto de la tabla y clasificarse para la competición europea año tras año. En cuanto a esta temporada, todavía no ha terminado", explica.

Y es que, como dice, el fútbol "no es un negocio sencillo". Al respecto de su nombramiento el ejecutivo valencianista asegura que es "una gran responsabilidad y un gran honor. En el gobierno de Singapur aprendí que los embajadores pueden ser extraordinarios pero luego regresas a Singapur y eres normal. Así que sé que Anil Murthy, el señor Presidente, será un día el señor Murthy. Como tal me debo asegurar de que cuando llegue ese día, el club esté en buena forma. No estoy aquí por la fama ni por ser adorado como presidente del Valencia. Estoy aquí para construir un club fuerte y eso es a lo que me dedicaré".