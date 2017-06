"Mangala no es demasiado caro"

"Mangala no es demasiado caro" I. HERNÁNDEZ

El Valencia CF descartó el fichaje de Eliaquim Mangala por el alto coste del traspaso y el hecho de que el Manchester City no acepta volverlo a ceder. El central no cuenta para Guardiola y todavía no tiene un destino decidido. Con un precio de salida por encima de los 18 millones de euros, hay clubes interesados en Inglaterra, Italia y también en Francia, donde en los últimos días el Olympique de Lyon estudia el fichaje.

Su presidente, Jean-Michel Aulas, confirma ante los micrófonos de la cadena Canal + Sport este interés y anuncia que la operación puede llevarse a término a pesar de esas cifras: "Mangala no es demasiado caro, el Olympique goza de buena salud económica, lo que nos permite considerar la contratación de los mejores jugadores. Mangala es uno de los jugadores que nos interesan".

En las últimas horas, en Francia se comenta la competencia que le ha surgido al Lyon por parte del Milan, que también tiene al central entre sus objetivos.