Alemany: "Si no es por Neto el fichaje habría sido imposible"

Antes de dar paso a las palabras del nuevo futbolista, el director general del Valencia CF Mateu Alemany quiso explicar cual ha sido la clave para que el futbolista de la Juventus haya acabado aquí, después de unas negociaciones que ha calificado de muy complicadas.

"Quiero darle las gracias porque aquí el protagonista es el futbolista, estamos muy contentos el fichaje, hace ya muchas semanas que se iniciaron negociaciones y eso significa que el fichaje ha sido muy complicado. Viene de un gran club s, seguramente el segundo más importante del mundo. Aseguro que ha sido muy complicado para el Valencia CF y muy complicado para el futbolista esta espera, con un grado de dificultad en las negociaciones muy alto. Hemos fichado un jugador tan contrastado que no merece más comentario. Es un fichaje que representa este nuevo proyecto que encabeza nuestro mister, un futbolista comprometido, ilusionado y absolutamente entregado a ser jugador del Valencia CF. Lo tengo que resaltar porque lo he vivivo, hay muchas cosas que han pasado y que no voy a contar, las dificultades que le ha puesto la Juventus para salir. Si no es por Neto, habría sido imposible su fichaje, él ha hecho todo por estar aquí. Es ese espíritu y ese compromiso el que estamos buscando, aparte de la calidad futbolistica", ha explicado Mateu Alemany.

El futbolista tomaba a continuación la palabra para "agradecer al club y al entrenador, que me han apoyado para llegar acá. El Valencia CF es un club que me transmiute muchas ganas de participar y ayudar. Desde el primer momento que tuve noticias he hecho todo para formar parte de este proyecto, un club que sé la historia y los jugadores importantes que han pasado para acá. Estoy orgulloso de ser un pedazo de esa historia del Valencia".

Norberto Murara 'Neto' se define como "un jugador un portero de velocidad, de mucha técnica, el resto voy a dejar a la afición para que pueda sacar sus conclusiones. Lo principal es que tengo muchas ganas de poder hacer todo para llevar al Valencia al sitio que merece".

Neto sabe que viene a competir y en ese sentido recuerda que "vengo de un club en que estaba Buffon, la competencia no hace nada más que elevar la condición de un futbolista".

Como anécdota, explica que se expresa correctamente en español y dice que "hablo un poco argentino, un poco de todo, he tenido la suerte de jugar con muchos jugadores sudamericanos y españoles, tenía muchas ganas de estar en grupo con ellos y participar, no tenía más remedio que aprender. Así llego más preparado para afrontar los retos que tecno acá".