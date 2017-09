El trabajo invisible de Simone Zaza

Simone Zaza es un tipo especial. El italiano es una pieza importante dentro el grupo y en el terreno de juego ofrece un plus por empuje, entrega y gancho. Su forma de entender el fútbol le ha costado la etiqueta de tribunero, pero Zaza es mucho más que garra. Si gesticula, está enchufado. Si persigue un balón imposible, está metido. No juega de cara a la galería. Está claro que no es Ibrahimovic y tampoco David Villa, pero los números refuerzan el valor de su trabajo e impulsan su importancia dentro de la estructura de Marcelino.

La recta final del encuentro en el Bernabéu –donde no estuvo ágil a la hora de maniobrar y definir– le ha costado críticas, pero su partido de desgaste sobre la defensa del Real Madrid fue tremendo. Casemiro y Nacho nunca estuvieron cómodos. Zaza hizo sentir su agresividad y sus centímetros. El punta actuó como boya; fue una salida esencial para el equipo. El Valencia CF pudo activar el juego directo y los balones largos gracias a su trabajo machacón sobre la zona de Marcelo y Nacho. Simone peleó doce duelos aéreos –en ataque– y ganó siete, el mejor del partido en este apartado. Además, sumó también en áerea propia aportó tres despejes. Ante el Atlético de Madrid también promete se esencial.



Las estadísticas necesitan contexto, pero tienen importancia y representan rendimiento. Zaza gana más duelos aéreos –4.5 de media– que un especialista como Raúl García, que está en cuatro por partido. Entre los atacantes de LaLiga, únicamente Christian Stuani (siete, Girona), Gabriel Pires (5.5, Leganés) y Charles (cinco, Eibar) están por encima del valencianista. Es el mejor del equipo en esta faceta. Simone ha duplicado su eficacia en este apartado respecto a la temporada pasada.



Generador de peligro

Zaza suma. Después de dos jornadas, es el valencianista que más dispara a puerta y está entre los primeros en tackles (entradas defensivas). Sigue mordiendo arriba, pero ha invertido la tendencia: ahora es el futbolista del Valencia que más faltas recibe y ha bajado hasta la sexta posición en faltas realizadas. La temporada pasada fue uno de los jugadores del campeonato que más infracciones realizaba. Ya se ha adaptado al arbitraje español. Era uno de sus objetivos.



Zaza es más de lo que parece. En el primer partido, ante Las Palmas, firmó el gol del triunfo con un disparo limpio y colocado desde la frontal. El delantero es otro de los futbolistas que han crecido en el nuevo contexto. Simone ha mejorado en prácticamente todos los apartados (mirar tabla). La mano de Marcelino ha mejorado su rendimiento. Sólo Kondogbia está por encima de su rating estadístico.

Más duelos ganados, más remates, menos faltas realizadas, más asistencias de remate. Todo consecuencia del mejor funcionamiento del colectivo. La presencia de un Rodrigo le beneficia. Junto a Mina, la llegada de Guedes aumentará la competencia interna. Todos son complementarios. También tendrá mejores centros. Zaza es más que gol... pero lo necesita.