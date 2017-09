Levante - Valencia: Un subidón de Derbi

No es aquel Levante que tocaba el cielo en la Europa League, tampoco el Valencia que conquistaba títulos y jugaba la Champions League, pero este Derbi no tiene nada que envidiar a los de antaño. Para muchos es el mejor de la historia. Sobre todo por el estado de ánimo que viven los dos clubes de la ciudad. Ambos llegan al partido en una nube de ilusión de la que no quieren bajarse después de dos arranques de temporada inmejorables. Las sensaciones no pueden ser mejores en las tres primeras jornadas. Juan Ramón López Muñiz y Marcelino García Toral también quieren que sigan siendo igual de buenas a la finalización de la cuarta. El derbi del subidón está servido.

Todo es optimismo en los dos proyectos. El Levante ha regresado a primera división con el mejor pie posible. El que marcan los pasos de Muñiz. El Valencia, por su parte, ha recuperado identidad y vuelve a ser un equipo competitivo de la mano de Marcelino. Las trayectorias de uno y otro equipo es este inicio liguero son casi idénticas. Ninguno conoce la derrota. El balance es de un triunfo, un empate como local y un puntazo en el Santiago Bernabéu contra el Madrid. En total, cinco puntos de nueve que confirman el buen trabajo que se ha hecho en los despachos este verano y que ha disparado la euforia de las dos aficiones. Ninguna quiere echar el freno y menos delante del vecino después de un año sin verse las caras. Porque el Derbi, además de ser la guinda ideal a un primer mes de competición casi perfecto y la mejor inyección de confianza de cara al futuro, también es rivalidad.

Para piques el que llevan Levante y Valencia durante los últimos años sobre la valencianía de uno y otro. El club granota presume desde hace tiempo de ser «L´equip dels valencians» por tener más jugadores de la tierra en la plantilla. Así lo ha hecho cada 9 d´Octubre desde la temporada 2011/12. En aquella ocasión el Levante juntó en una misma foto a Ballesteros, Juanfran, Iborra, Rodas, Pedro López, Xavi Torres, Farinós, Pallardó y Marc Mateu. Todos con la camiseta de la senyera. El club azulgrana siempre sacó pecho en cada festividad de la Comunitat Valenciana y todavía más desde Peter Lim se adueñó del Valencia. La última maniobra del Levante en este pique de valencianía se produjo en verano. El club instaló una lona gigante azul en el estadio en que la que se puede leer con letras blancas «L´equip dels valencians». Solo un mes después la leyenda del Ciutat ha encontrado respuesta. El Valencia ha contraatacado en esta semana de Derbi con una creatividad en la que recuerda al Levante, bajo el título «Som de la terra», que son ocho los jugadores valencianos en plantilla -Gayà, Jaume, Carlos Soler, Lato, Rober, Nacho Gil, Nacho Vidal y Javi Jiménez sin incluir a Centelles- por cuatro tan solo del Levante: Pedro López, Toño, Roger e Iván. Por suerte, ese pique no llegó al reparto de entradas. El Derbi de este mediodía en el Ciutat es el del pacto. Los dos clubes acordaron un precio de 15 euros para las localidades reservadas en la zona visitante. El Valencia agotó en un visto y no visto las 751 entradas de las que disponía. El Levante tendrá 1.020 para Mestalla. Solo falta que ruede el balón. Hay ganas. Muchísimas. Ese es el gran triunfo de este Derbi.