La promesa internacional de Marcelino a los jugadores del Valencia

«Queremos construir un Valencia CF fuerte, ambicioso y competitivo, donde el rendimiento del equipo potenciará lo individual. Lo primero es el equipo, pero desde su crecimiento el jugador adquirirá un gran protagonismo. Nuestro objetivo es devolver al club al lugar que merece... Vente al Valencia y tú también crecerás». Este es el mensaje con el que Marcelino García Toral convenció a la mayoría de los fichajes del verano, un grupo de futbolistas con una edad ideal para continuar progresando y con el ardiente deseo de vestir la camiseta de su país en un año de Mundial: Neto, Gabriel, Murillo, Kondogbia...

Sin embargo, el entrenador asturiano recurrió a la misma oferta –el equipo como ayuda para acercarse a la puerta de la selección– con aquellos que ya estaban en la plantilla y él quiso quedárselos porque podían «aportar muchos argumentos deportivos y personales». Así se refirió el viernes Marcelino al ser preguntado por Rodrigo Moreno, internacional absoluto con la Roja, nuevamente, después de haber debutado hace tres años. En este pelotón deben incluirse además los casos de Dani Parejo, Simone Zaza o José Luis Gayà.

En siete jornadas el Valencia CF ha recobrado sus constantes vitales –tercero y en zona Champions– y Marcelino cuenta con un once tipo en el que todos sus componentes son internacionales o pujan seriamente por volver pronto a la selección. El proceso acaba de comenzar, pero los jugadores blanquinegros tienen en las noticias de su vuelta a las quinielas de los seleccionadores la prueba de la efectividad del mensaje del técnico. «El colectivo mejora a las individualidades, y no al revés». La ´promesa internacional´ de Marcelino se cumple a través de competir en equipo y un sacrificio diario. El clásico «partido a partido». El grupo está conectado, cada uno cumple con su parte y Marcelino debe recompensar con minutos de juego a quien se gana su confianza... hasta la fecha, casi todos.

En una entrevista concedida a SUPER Geoffrey Kondogbia lo explicó así: «Me ha convencido el discurso. Recibí más llamadas de otros entrenadores, pero me decanté por el mejor mensaje. Al hablar con él, el míster me hizo sentir una ambición que me ha encantado, yo también necesito volver a dar lo mejor». Preguntado por la voluntad de regresar a Les Bleus, dice: «La competencia es muy alta, así que debo hacerlo muy bien. Si ahora me meto en la cabeza el Mundial del próximo verano no me centraré en los partidos con el Valencia y sería un error... porque será lo que haga cada día con mi equipo lo que puede llevarme a la selección francesa».

El discurso es similar al que han expresado Murillo o el brasileño Gabriel. «Aquí tendré más opciones de volver con Brasil», apuntó a su llegada procedente del Arsenal. A excepción de Maksimovic –procedente del Astana, sobre todo, buscó el salto a una gran liga europea–, los otros seis fichajes aterrizaron en València necesitados del espacio que no tenían en grandes clubes. Ahora, mientras ayudan al Valencia a regresar entre los mejores de la Liga, pueden dar por buena la apuesta por el club de Mestalla. Gonçalo Guedes, sensacional en sus primeros partidos, regresa en los próximos compromisos con una Portugal con la que debutó a los 18 años.

Los otros deben esperar, pero es una evidencia que han vuelto a ganar posiciones en la carrera. En Brasil la competencia es muy dura, en especial, para el joven Andreas. Neto, medalla de plata en Londres 2012, está demostrando un nivel notable en la mejor liga europea tras dos años a la sombra de Buffon. En sus mejores momentos con la Fiore fue convocado en octubre de 2014, aunque se quedó sin debutar, lo mismo que le pasó a Paulista en marzo de 2015, cuando la canarinha lo llamó por primera vez. A pesar de que Pékerman volvió a confiar en Zapata (Milan), la prensa en Colombia ve inminente la vuelta de Murillo. Maksimovic, por su parte, sigue en los planes de Serbia, pese a su poco protagonismo en un Valencia en el que se está adaptando.

Julen Lopetegui, seleccionador español, tenía en la pre-lista para los duelos ante Albania e Israel a Rodrigo, Parejo, Gayà y Montoya, campeón de Europa sub´21 en 2013. Esta vez sólo ha ido el primero, pero los demás están bien posicionados en el radar de la Roja, así como los emergentes Carlos Soler y Lato para el futuro. Mención aparte merece Simone Zaza. Ventura, técnico azzurro, finalmente no se llevó al segundo máximo artillero de la Liga, toda una sorpresa en el país italiano, que sí contaba con ´Simo´... De momento, son cinco los internacionales en la actualidad, aunque este Valencia CF promete más frutos internacionales a corto plazo.