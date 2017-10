"Es muy bueno que el Valencia diga que va a cumplir los términos del convenio con el ayuntamiento"

El alcalde del València, Joan Ribó, celebra el anuncio del Valencia CF respecto a la situación del nuevo estadio, a través de un comunicado en que habló de iniciar el proceso para obtener licencias de obras y de presentar próximamente el nuevo proyecto para su estudio por los técnicos. Lo hace, según sus propias palabras, desde el cariño pero también el rigor:

"Estoy muy satisfecho de que las cosas parece que vuelven a ponerse en marcha. El ayuntamiento en el momento en que reciba el proyecto, que no lo ha recibido, hará un tratamiento con el máximo cariño y el máximo rigor también, porque es nuestra obligación, pero evidentemente es muy bueno que el Valencia CF diga que va a cumplir los términos".

No lanza por tanto las campanas al vuelo Joan Ribó aunque afirma que en la reunión que mantuvo la pasada semana con Anil Murthy vio un interés y deseo de buscar una solución para reanudar las obras.

"Cuando hablé con su gerente me pareció que el proyecto podría ir adelante y de manera positiva, esperaremos el proyecto que es lo que nos toca y haremos el estudio como toca, pero desde hoy el momento es de satisfacción porque a mí es edificio cada vez que paso por ahí me digo que esto no puede ser. El hecho de que se vuelva a poner en marcha el proyecto y avance para mí es un signo muy positivo y estoy muy contento, lo trataremos con el máximo cariño, con la voluntad de que eso avance lo máximo posible y evidentemente respetando el convenio que tenemos y respetando las normas urbanísticas".