El desafío de mayor envergadura del curso

El reto es mayúsculo. Delante hay un Barcelona que no ha cedido ni un punto en Liga y que en Europa no se conforma con las semifinales de la pasada edición. El calendario ha querido que esta cita ante el actual líder viniera precedida de otro partidazo de Champions ante el Atlético, que acabó con derrota por la mínima. El VCF Femenino no tiene miedo a un equipazo hecho a base de talonario, con diez internacionales convocadas por Vilda para el arranque de la fase de clasificación para el Mundial, junto a las valencianistas Ivana y Mari Paz, y Martens, la mejor jugadora de Europa.

Esta va a ser la tercera salida de las de Jesús Oliva, que a domicilio han conseguido una victoria ante la Real Sociedad (0-1), y han sufrido un revés contra el Athletic (3-2). Las valencianistas son octavas con siete puntos, mientras que el Barça mantuvo el pleno en Lezama, donde encajó el primer gol del ejercicio (1-2). En la pasada Liga Iberdrola, un golazo de Mari Paz sirvió para amarrar un puntazo (1-1). Mientras que en Paterna, las catalanas ganaron por la mínima (0-1). En la pasada edición de la Copa de la Reina se vieron las caras en semifinales, que se tiñeron de azulgrana como la final ante el Atlético. Aunque sin protagonismo, en aquel vestuario estaba Sandra Hernández, que hoy se reencontrará su pasado. Mari Paz, Lombi, Carol y Nicart también han pasado por la factoría culé.

La nómina de ausencias para Barcelona apenas ha variado. Jesús Oliva no podrá disponer de Leles, Débora, Cintia, Neus, Sara Medina, Natalia Gaitán y Andrea Esteban.